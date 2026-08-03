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洛市播佑岡社區地下道淪危險場所 議員提案封閉

編譯陳盈霖／綜合報導
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原本用於協助學童過街的地下通道（鐵網處），現在淪為遊民占據、垃圾堆積及非法活動聚...
原本用於協助學童過街的地下通道（鐵網處），現在淪為遊民占據、垃圾堆積及非法活動聚集的危險場所。（谷歌地圖）

KTLA 5電視台報導，洛市播佑岡（Boyle Heights）社區一條興建於百年前，用於學童安全通行的地下行人穿越道，如今淪為遊民占據、垃圾堆積及非法活動聚集的危險場所。該選區市議員胡拉多（Ysabel Jurado）日前提案，擬永久封閉這處位於索托街（Soto Street）與第七街交匯處，臨近索托街小學的地下道，以改善公共安全與衛生問題。

1920至1930年代，由於汽車數量快速增加，兒童與行人交通事故頻傳，當時大約建造220條地下行人道。隨著時代變遷，逐漸荒廢且衍生安全問題。根據洛杉磯時報報導，至1980年代，這些地下行人道已淪為「犯罪分子、塗鴉者和流浪漢聚集地，臭氣熏天、危險重重」。儘管市府曾以鐵絲圍籬封鎖出入口，但仍有人持續闖入，導致裡面堆滿糞便、垃圾、毒品吸食器具等廢棄物。

胡拉多在聲明中表示，「多年來，這條地下道持續造成公共衛生與安全問題，包括垃圾與雜物堆積、豪雨期間可能發生積水及土石流風險，地下道內的活動亦干擾附近學校。」

「過去曾透過圍籬及其他臨時性障礙物將地下道封閉，但始終無法找到長久解決方案。若要永久封閉，需先完成工程評估、協調市府各部門、確認經費來源，且經市議會正式審議通過。」她希望封閉地下道的同時，也能確保當地無家可歸者獲得街友關懷計畫及相關支持服務。

據悉，2015年洛市議會基於安全考量，曾表決通過永久封閉位銀湖（Silver Lake）日落大道下方一條行人穿越道，整項工程歷時兩年，耗資16萬美元。

根據LAist報導，儘管許多地下道近年已上鎖，或用混凝土永久封死，但目前仍有少數地下道持續使用，部分通道僅限持鑰匙的學校教職員得以開啟，必要時提供學生安全通行。

精華 FAQ

  • 因地下道長期被遊民占據、垃圾堆積，還有疑似非法活動聚集，造成臭味、衛生惡化與安全疑慮，甚至影響鄰近學校日常運作。

  • 提案者是代表該選區的市議員胡拉多（Ysabel Jurado），地點位於索托街與第七街交匯處，且鄰近索托街小學。

  • 必須先完成工程評估、跨局處協調與經費確認，並送交市議會正式審議；同時也要安排街友關懷與支持服務，避免單純封閉造成其他問題。

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