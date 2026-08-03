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烈日下辦婚禮中暑送醫 「南加百度高溫至少還要燒十天」

記者楊青/格蘭杜拉報導
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格蘭杜拉一戶華人的鄰居周末在自家網球場舉辦戶外大型婚禮，會場搭建整整花了兩天。（...
格蘭杜拉一戶華人的鄰居周末在自家網球場舉辦戶外大型婚禮，會場搭建整整花了兩天。（記者楊青╱攝影）

南加熱浪持續發威，連日高溫過百度。格蘭杜拉一華人的鄰居，1日在自家網球場舉辦戶外大型婚禮，未料賓客未到，新娘父親卻因長時間在烈日下布置場地突然中暑昏倒，四輛救護車及消防車趕來搶救，婚禮大受影響。氣象及公共衛生部門提醒，南加此波高溫為今夏時間持續最長高溫之一，還有至少十天，民眾要注意避暑。

格蘭杜拉華人李太太表示，家對面的鄰居，這兩天在自家網球場搭了兩個巨大的棚子，準備舉辦盛大婚禮，「當時我就想，這麽熱的天在戶外舉辦婚禮，千萬別熱出事」，沒想到1日下午客人還沒進場，就突然來了一輛救護車和三輛消防車，有人被搶救並抬上救護車。

因準備戶外大型婚禮不幸中暑，格蘭杜拉有居民1日中午被抬上救護車。（記者楊青/攝影...
因準備戶外大型婚禮不幸中暑，格蘭杜拉有居民1日中午被抬上救護車。（記者楊青/攝影）

鄰居表示，早就計劃在自家網球場舉辦婚禮，一來場地不限，二來隨意熱鬧。沒想到遇上極端高溫，但給賓客的邀請早已發出，不便修改只能繼續，本想搭了巨大棚子遮陽，會改善很多，沒想到客人還沒來，就已出狀況。鄰居說，準備了充足的清涼飲料給大家，但可能是高溫加上連續勞動，老丈人中午時體力已明顯不支，突然出現頭暈、冒冷汗，家人立即撥打911求助，所幸送醫後情況穩定，全家也放了心。

李太太表示，目睹鄰居家籌備婚禮的過程，讓她更了解烈日下準備一場大型婚禮有多麼不易。占滿一整個網球場的棚子、桌子、椅子、新人婚誓台、表演台、食物台，還有會場的各種花飾和裝飾，鄰居家人和工人們從早到晚在高溫下忙碌整整兩天，著實挑戰。

國家氣象局預報，強烈高壓持續籠罩南加，周一仍將維持炎熱天氣，內陸山谷、聖蓋博谷及沙漠地區普遍維持95至105華氏度，部分地區甚至更高，沿海地區雖相對涼爽，但氣溫也將高於平均值。氣象局指出，本波高溫將持續至未來十天，是南加今年夏季最持久的熱浪之一，並已針對多個地區發布高溫警報，呼籲民眾盡量避免中午至傍晚外出活動。

氣象專家表示，熱浪最危險的，不只是白天的高溫。夜間降溫也有限，尤其是連續數日累積，熱傷害風險將明顯增加。老人、幼童、孕婦、慢性病患者及戶外工作者都是高危險族群。

醫師提醒，中暑初期可能出現大量流汗、頭痛、噁心、肌肉抽筋及疲倦等症狀；若進一步發展成熱中暑，患者可能停止流汗、體溫超過104華氏度、意識混亂甚至昏迷，屬醫療急症，必須立即撥打911並迅速降溫。

精華 FAQ

  • 因為婚禮在自家網球場戶外舉行，布置工作長時間暴露在烈日下，新娘父親疑似因高溫加上勞累，出現頭暈、冒冷汗後昏倒，最後緊急送醫。

  • 南加州連日高溫過百度，內陸山谷、聖蓋博谷及沙漠地區普遍達95至105華氏度。氣象局指這波熱浪至少還會持續10天，並已發布高溫警報。

  • 氣象專家與醫師都指出，老人、幼童、孕婦、慢性病患者及戶外工作者風險最高。若出現大量流汗、頭痛、噁心或意識混亂，應立刻降溫並撥打911。

南加 熱浪 華人

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