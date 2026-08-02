多名華人僑領被FBI和海關盤查：如白色恐怖 有人已請律師團隊

去年為慶祝中華人民共和國成立76周年暨中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，南加州華人華僑社團舉辦國慶升旗典禮暨慶祝晚宴。今年中國國慶即將臨近，僑界卻一片安靜。（本報檔案圖）

先有前亞凱迪亞華人 市長王愛琳被聯邦起訴認罪，近日又有華資媒體創辦人被FBI 調查，一系列事件讓南加 華人僑界風聲鶴唳，有僑領稱現在像是「白色恐怖」，多位南加知名華人僑領家中和辦公室被FBI調查。不僅如此，有僑領夫婦日前從中國返回美國入境時被海關盤查多時，從此嚇得不敢在社團活動露面。還有僑領已請好律師團隊，以備不時之需。

一名不願具名的華人僑領表示，現在沒人敢實名站出來講話，大家都在風口浪尖。4月王愛琳認罪後引發全美僑界動盪，從紐約、休士頓、舊金山、洛杉磯和芝加哥，FBI對全美華人僑領全面調查。南加多名僑領家裡和公司被調查，FBI不講為什麼，就是來調查，也不抓人，但製造了緊張氣氛。

對華資媒體創辦人被FBI調查一事，律師劉龍珠表示，他覺得該事件最詭異的是，搜查令處於封存狀態。正常程序必須實現申請搜查令再進行搜查，但現在查不到相關任何人的搜查令。他猜測此舉目的是防止相關的人逃跑和銷毀證據，同時意味著可能有更多人要被抓捕，他懷疑此案涉及人數和事情遠超大家想像，因為如是新聞提到的那幾個人，無需封存搜查令。

他說，華資媒體創辦人罪名是貪汙還是外國政府代理人，現在也不明朗，沒有方向可能都是方向，司法部現在採取一鍋端行動，更多人和證據還在調查。以他的經驗，這種事情被抓人越多、事情越複雜，反而更容易突破，因為肯定會有人為求自保，和政府談判，大家搶做汙點證人。

受訪僑領還表示，現在整個南加僑界氛圍不對勁，除被曝光的事件，還有沒被曝光的事情一直在發生，有僑領已事先請好法律顧問，用法律保護自己，每做一件事都要和律師商量。現在僑領回來美國都會被海關盤問「在中國做什麼，見了誰？」最近有僑領夫婦在洛杉磯機場被海關盤問受到驚嚇，回來後不敢出來參加任何活動。

該僑領表示，以往中美之間正常的民間往來活動，現在變得讓人無從下手，尤其十一中國國慶臨近，以往僑界都要開始籌備各種活動，現在大家都不知道要怎麼辦，因為按照現在標準，僑領是高危職業。僑領大多有自己的生意和事業，為自身利益自然有所取捨。這種事不完全針對親中僑領，在美所有華人都會被影響。第一代移民和祖籍國有千絲萬縷關係，舉例說華人在美國出人頭地，回國探親碰到家鄉人領導，領導讓其多宣傳家鄉，其在美講述家鄉故事，被領導稱讚，他回覆「謝謝領導」，在這個語境裡，領導有時只是一句客氣話，但因此被認為是中國代理人。

王愛琳事件華人只是私下議論，無人公開發聲。南加僑領也選擇沉默，平時活躍的僑領現在基本銷聲匿跡，因為很多人自身也遇到麻煩被調查。現在沒人敢舉辦活動，只有唱歌跳舞休閒娛樂。