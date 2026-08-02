連毀13特斯拉噴「納粹」、「法西斯」塗鴉 爾灣男被捕
橙縣紀事報報導，南加爾灣市一男子涉嫌破壞十餘輛特斯拉（Tesla）電動車，並在車身噴上「納粹」（Nazi）、「法西斯」（fascist）等字樣，日前遭警方逮捕。
爾灣市警局7月29日稱，涉案者是25歲的Max Sebastian Solomon，他涉嫌破壞13輛特斯拉電動車。Solomon被控重罪惡意毀損收押至橙縣監獄。
警方發言人Kyle Oldoerp表示，調查過程中，一警員懷疑這起連環毀損案與先前一起衝突事件有關。當時，一男子在路口朝一輛等紅燈的特斯拉吐口水。
調查員隨後比對該起事件與特斯拉遭噴漆破壞案的監視器畫面，認為吐口水事件中的男子，與涉嫌在13輛特斯拉車身噴漆塗鴉的人外貌特徵相符。警探隨後根據該男在先前事件中手持的一個外帶餐袋展開追查，確認餐點訂購的餐廳後，取得下單顧客資料，最終鎖定Max Sebastian Solomon。
報導指出，近年來，特斯拉及其執行長馬斯克（Elon Musk）因政治立場，以及參與川普政府「政府效率部」（DOGE）的相關工作，引發部分民眾不滿，全美各地陸續發生針對特斯拉的破壞事件及抗議活動。不過，爾灣警方尚未表示此次案件是否與這些因素有關。
警方指出，首起破壞事件發生在7月17日晚約10時30分，位於Michelson Drive與Carlson Avenue附近一處停車場，當時有四輛特斯拉遭噴漆毀損。警方27日公布其中一起犯案的監視器影片，希望透過民眾協助辨識嫌犯身分。警方當時表示，同一座停車場內另有三輛特斯拉也遭噴漆破壞。這段影片由其中一名車主提供，畫面應是由特斯拉車輛內建攝影機拍攝，可見一男子一邊用上衣遮住臉部，一邊朝車身噴漆。
警方隨後在24日再次向公眾發出協尋訊息，因前一晚又有九輛特斯拉在另一停車場遭人惡意毀損。
嫌犯是25歲的Max Sebastian Solomon，警方指他涉嫌在爾灣連續破壞13輛特斯拉電動車，並在車身噴上「納粹」、「法西斯」等侮辱性塗鴉，已以重罪惡意毀損罪名收押。 警方先比對另一宗路口吐口水事件與塗鴉案的監視器畫面，發現外貌特徵相符，再根據嫌犯手持外帶餐袋追查訂餐餐廳與顧客資料，最後鎖定Max Sebastian Solomon。 首起事件發生於7月17日晚間約10時30分，地點在Michelson Drive與Carlson Avenue附近停車場；7月24日前一晚又有9輛特斯拉在另一停車場遭毀損，合計13輛受害。
精華 FAQ
嫌犯是25歲的Max Sebastian Solomon，警方指他涉嫌在爾灣連續破壞13輛特斯拉電動車，並在車身噴上「納粹」、「法西斯」等侮辱性塗鴉，已以重罪惡意毀損罪名收押。
警方先比對另一宗路口吐口水事件與塗鴉案的監視器畫面，發現外貌特徵相符，再根據嫌犯手持外帶餐袋追查訂餐餐廳與顧客資料，最後鎖定Max Sebastian Solomon。
首起事件發生於7月17日晚間約10時30分，地點在Michelson Drive與Carlson Avenue附近停車場；7月24日前一晚又有9輛特斯拉在另一停車場遭毀損，合計13輛受害。
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