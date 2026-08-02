連毀13特斯拉噴「納粹」、「法西斯」塗鴉 爾灣男被捕

爾灣市警方稱，25歲男子Max Sebastian Solomon涉嫌破壞13輛特斯拉電動車，並在車身噴「納粹」（Nazi）「法西斯」（fascist）等字樣，於7月28日遭警方逮捕。（爾灣市警局提供）

橙縣紀事報報導，南加爾灣 市一男子涉嫌破壞十餘輛特斯拉 （Tesla）電動車，並在車身噴上「納粹 」（Nazi）、「法西斯」（fascist）等字樣，日前遭警方逮捕。

爾灣市警局7月29日稱，涉案者是25歲的Max Sebastian Solomon，他涉嫌破壞13輛特斯拉電動車。Solomon被控重罪惡意毀損收押至橙縣監獄。

警方發言人Kyle Oldoerp表示，調查過程中，一警員懷疑這起連環毀損案與先前一起衝突事件有關。當時，一男子在路口朝一輛等紅燈的特斯拉吐口水。

調查員隨後比對該起事件與特斯拉遭噴漆破壞案的監視器畫面，認為吐口水事件中的男子，與涉嫌在13輛特斯拉車身噴漆塗鴉的人外貌特徵相符。警探隨後根據該男在先前事件中手持的一個外帶餐袋展開追查，確認餐點訂購的餐廳後，取得下單顧客資料，最終鎖定Max Sebastian Solomon。

報導指出，近年來，特斯拉及其執行長馬斯克（Elon Musk）因政治立場，以及參與川普政府「政府效率部」（DOGE）的相關工作，引發部分民眾不滿，全美各地陸續發生針對特斯拉的破壞事件及抗議活動。不過，爾灣警方尚未表示此次案件是否與這些因素有關。

警方指出，首起破壞事件發生在7月17日晚約10時30分，位於Michelson Drive與Carlson Avenue附近一處停車場，當時有四輛特斯拉遭噴漆毀損。警方27日公布其中一起犯案的監視器影片，希望透過民眾協助辨識嫌犯身分。警方當時表示，同一座停車場內另有三輛特斯拉也遭噴漆破壞。這段影片由其中一名車主提供，畫面應是由特斯拉車輛內建攝影機拍攝，可見一男子一邊用上衣遮住臉部，一邊朝車身噴漆。

警方隨後在24日再次向公眾發出協尋訊息，因前一晚又有九輛特斯拉在另一停車場遭人惡意毀損。