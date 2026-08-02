銘傳大學辦公室進駐長堤州大 開雙聯碩士學程
隨著高等教育國際化持續發展，台灣銘傳大學7月31日在長堤加州州立大學（CSULB）成立美國辦公室，象徵台美高等教育合作邁入新階段。校方表示，由CSULB提供校園空間，供海外大學進駐美國公立大學設立據點，為加州州立大學系統首例。未來雙方將共同推動雙聯碩士學位、學術研究、學生交換及華語教育，深化跨太平洋教育合作。
美國辦公室設於CSULB研究基金會大樓，將作為銘傳在北美推動招生、校友服務及學術合作的重要據點。兩校預計2027年8月開辦兩項雙聯碩士學程，包括CSULB企業管理碩士（MBA）結合銘傳國際企業與貿易碩士，以及CSULB亞洲研究碩士結合銘傳華語文教學碩士，學生完成課程後可同時取得兩校學位。此次揭牌距離雙方簽署合作協議正好滿一年，該協議由時任CSULB校長Jane Close Conoley與銘傳大學校長李選士簽署。
銘傳全球教育系統總校長李銓表示，美國辦公室啟用適逢創校70周年，是學校國際布局的重要里程碑。兩校交流已超過20年，均重視跨領域人才培育、教師發展及國際實習，希望培養具全球視野與競爭力人才，並邀請各界明年3月赴台參加70周年校慶。
CSULB校長Loren Blanchard表示，7月31日並非雙方合作起點，而是20多年夥伴關係首次擁有實體據點。去年已有銘傳學生赴CSULB研修，今年春季也有客座教授前來授課，雙聯碩士、學分轉銜及華語學習中心等計畫仍待完成核准程序，但雙方已建立深厚互信，將持續推進各項合作。加州州立大學系統董事Wenda Fong則表示，此次設點不僅是一間辦公室揭幕，更是州大系統重要里程碑，也是系統首次有海外大學進駐校園，可望為太平洋兩岸學生、教師及研究人員創造更多交流機會。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元表示，銘傳將美國據點由密西根遷至南加州，是符合學校發展需求的重要決定。長堤市與桃園市自2017年締結姊妹市，台灣去年也透過華語文學習計畫在CSULB推動華語教育，如今再成立實體辦公室，可望進一步深化台美教育交流。銘傳2014年在密西根州成立美國校區，為台灣高等教育首例，今年將據點遷至加州，主要考量台灣及亞洲學生往返便利，以及南加州台裔、亞裔社區資源。目前已在蒙古、泰國、日本及越南設立海外據點，全校國際學生逾4500人。
開幕典禮由銘傳美國辦公室主任Leanne Eyerman主持，Wenda Fong、Loren Blanchard、馬博元、李銓及李選士共同剪綵，長堤市長辦公室代表、姊妹市協會成員、僑界人士及近40名北美校友到場見證。
該辦公室設於CSULB研究基金會大樓，將作為銘傳在北美的招生、校友服務與學術合作據點，也象徵兩校合作進入實體化新階段。 預計開辦2項雙聯碩士，包括CSULB企業管理碩士結合銘傳國際企業與貿易碩士，以及CSULB亞洲研究碩士結合銘傳華語文教學碩士，完成後可取得雙校學位。 因為這是加州州立大學系統首度讓海外大學進駐校園，代表跨太平洋教育合作更進一步，也可望增加學生、教師與研究人員的交流機會。
精華 FAQ
該辦公室設於CSULB研究基金會大樓，將作為銘傳在北美的招生、校友服務與學術合作據點，也象徵兩校合作進入實體化新階段。
預計開辦2項雙聯碩士，包括CSULB企業管理碩士結合銘傳國際企業與貿易碩士，以及CSULB亞洲研究碩士結合銘傳華語文教學碩士，完成後可取得雙校學位。
因為這是加州州立大學系統首度讓海外大學進駐校園，代表跨太平洋教育合作更進一步，也可望增加學生、教師與研究人員的交流機會。
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