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銘傳大學辦公室進駐長堤州大 開雙聯碩士學程

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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加州州立大學系統董事Wenda Fong（左起）、長堤加州州立大學校長Loren...
加州州立大學系統董事Wenda Fong（左起）、長堤加州州立大學校長Loren Blanchard、銘傳大學校長李選士及銘傳全球教育系統總校長李銓、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元共同為銘傳美國辦公室剪綵。（記者張庭瑜／攝影）

隨著高等教育國際化持續發展，台灣銘傳大學7月31日在長堤加州州立大學（CSULB）成立美國辦公室，象徵台美高等教育合作邁入新階段。校方表示，由CSULB提供校園空間，供海外大學進駐美國公立大學設立據點，為加州州立大學系統首例。未來雙方將共同推動雙聯碩士學位、學術研究、學生交換及華語教育，深化跨太平洋教育合作。

加州州立大學系統董事Wenda Fong致詞，肯定銘傳在長堤加州州立大學設立美國...
加州州立大學系統董事Wenda Fong致詞，肯定銘傳在長堤加州州立大學設立美國辦公室的意義。（記者張庭瑜／攝影）

美國辦公室設於CSULB研究基金會大樓，將作為銘傳在北美推動招生、校友服務及學術合作的重要據點。兩校預計2027年8月開辦兩項雙聯碩士學程，包括CSULB企業管理碩士（MBA）結合銘傳國際企業與貿易碩士，以及CSULB亞洲研究碩士結合銘傳華語文教學碩士，學生完成課程後可同時取得兩校學位。此次揭牌距離雙方簽署合作協議正好滿一年，該協議由時任CSULB校長Jane Close Conoley與銘傳大學校長李選士簽署。

銘傳大學在長堤加州州立大學成立美國辦公室，校方、政界、僑界及校友代表出席開幕典禮...
銘傳大學在長堤加州州立大學成立美國辦公室，校方、政界、僑界及校友代表出席開幕典禮。（記者張庭瑜／攝影）

長堤加州州立大學校長Loren Blanchard（左）與銘傳大學校長李選士互贈...
長堤加州州立大學校長Loren Blanchard（左）與銘傳大學校長李選士互贈紀念品。（記者張庭瑜／攝影）

銘傳全球教育系統總校長李銓表示，美國辦公室啟用適逢創校70周年，是學校國際布局的重要里程碑。兩校交流已超過20年，均重視跨領域人才培育、教師發展及國際實習，希望培養具全球視野與競爭力人才，並邀請各界明年3月赴台參加70周年校慶。

現場的舞獅表演為銘傳美國辦公室開幕典禮增添喜慶氣氛。（記者張庭瑜／攝影）
現場的舞獅表演為銘傳美國辦公室開幕典禮增添喜慶氣氛。（記者張庭瑜／攝影）

銘傳大學7月31日在長堤加州州立大學成立美國辦公室，校方、政界及僑界代表出席開幕...
銘傳大學7月31日在長堤加州州立大學成立美國辦公室，校方、政界及僑界代表出席開幕典禮。（記者張庭瑜／攝影）

CSULB校長Loren Blanchard表示，7月31日並非雙方合作起點，而是20多年夥伴關係首次擁有實體據點。去年已有銘傳學生赴CSULB研修，今年春季也有客座教授前來授課，雙聯碩士、學分轉銜及華語學習中心等計畫仍待完成核准程序，但雙方已建立深厚互信，將持續推進各項合作。加州州立大學系統董事Wenda Fong則表示，此次設點不僅是一間辦公室揭幕，更是州大系統重要里程碑，也是系統首次有海外大學進駐校園，可望為太平洋兩岸學生、教師及研究人員創造更多交流機會。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元表示，銘傳將美國據點由密西根遷至南加州，是符合學校發展需求的重要決定。長堤市與桃園市自2017年締結姊妹市，台灣去年也透過華語文學習計畫在CSULB推動華語教育，如今再成立實體辦公室，可望進一步深化台美教育交流。銘傳2014年在密西根州成立美國校區，為台灣高等教育首例，今年將據點遷至加州，主要考量台灣及亞洲學生往返便利，以及南加州台裔、亞裔社區資源。目前已在蒙古、泰國、日本及越南設立海外據點，全校國際學生逾4500人。

加州州立大學系統董事Wenda Fong（左）與銘傳全球教育系統總校長李銓交流。...
加州州立大學系統董事Wenda Fong（左）與銘傳全球教育系統總校長李銓交流。（記者張庭瑜／攝影）

銘傳全球教育系統總校長李銓在開幕典禮致詞，表示美國辦公室成立是銘傳國際布局的重要...
銘傳全球教育系統總校長李銓在開幕典禮致詞，表示美國辦公室成立是銘傳國際布局的重要里程碑。（記者張庭瑜／攝影）

開幕典禮由銘傳美國辦公室主任Leanne Eyerman主持，Wenda Fong、Loren Blanchard、馬博元、李銓及李選士共同剪綵，長堤市長辦公室代表、姊妹市協會成員、僑界人士及近40名北美校友到場見證。

精華 FAQ

  • 該辦公室設於CSULB研究基金會大樓，將作為銘傳在北美的招生、校友服務與學術合作據點，也象徵兩校合作進入實體化新階段。

  • 預計開辦2項雙聯碩士，包括CSULB企業管理碩士結合銘傳國際企業與貿易碩士，以及CSULB亞洲研究碩士結合銘傳華語文教學碩士，完成後可取得雙校學位。

  • 因為這是加州州立大學系統首度讓海外大學進駐校園，代表跨太平洋教育合作更進一步，也可望增加學生、教師與研究人員的交流機會。

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