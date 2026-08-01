110℉極端熱浪 周末連襲南加
洛杉磯時報報導，南加州今年夏天悶熱難耐，如今更將迎來新一波極端高溫。
氣象預報顯示，自7月31日起，周末期間將出現危險級的極端高溫，氣象局同時發布熱傷害與大型森林火災升級警告。
美國國家氣象局（NWS）指出，位於亞利桑納州上空的高氣壓將在周末向西擴展，波及加州內陸沙漠，甚至可能延伸至沿海地區。氣象局預報顯示，許多地區氣溫將比往年平均高出華氏10度以上，甚至可能刷新單日歷史高溫紀錄。
氣象專家預測，山谷地區的高溫將達到華氏95至110度；內陸帝國與高海拔沙漠區預計介於華氏100至110度，低海拔沙漠區甚至可能逼近華氏120度。
美國森林管理局氣象學家斯圖爾特（Kristen Stewart）警告，從7月31日到8月2日天氣最為炎熱乾旱之際，除緊鄰海岸的地區外，南加州大部分地區發生大型森林火災的風險大幅增加。她特別指出，聖華金谷（San Joaquin Valley）山麓及該地區的低海拔山區是格外令人擔憂的區域。
氣象局預報指出，自8月2日開始將出現緩慢的降溫趨勢，但警告由於高壓持續存在，在可預見的未來，氣溫仍將高於往年平均水平。
受海水溫度偏高影響，南加州今年經歷了一個異常炎熱且潮濕的夏天。
洛杉磯加大(UCLA)盧斯金創新中心熱能研究小組負責人特納（V. Kelly Turner）提出了降低身體熱應變的「三大原則」：待在有空調的室內、戶外活動時選擇最陰涼的路線，以及將身體浸泡在水中（哪怕只是冷水足浴）。
氣象局奧克斯納德分局首席氣象學家科恩（Ariel Cohen）也提醒，民眾應保持水分補充，切勿將兒童或寵物留在車內。必須待在戶外的人員應穿著輕便、寬鬆的衣服，並將劇烈活動限制在清晨或傍晚進行
氣象專家同時警告，欲前往海灘避暑的民眾必須特別小心。受颶風吉納維芙（Genevieve）帶來的強勁南方湧浪影響，沿海將持續出現大浪。南加州救生員回報，在上周末人潮擁擠、海浪洶湧且離岸流強勁的情況下，已執行了數千次救援。
大浪特報將持續生效至8月1日晚，氣象局特別警告，朝南的海灘風險格外高，包括馬里布海岸的曼哈頓海灘至韋尼梅港（Port Hueneme），以及從長提到帕洛斯福德斯半島（Palos Verdes Peninsula）一帶。
氣象局指出，7月31日至8月2日最為炎熱，山谷地區約95至110℉，內陸帝國與高海拔沙漠可達100至110℉，低海拔沙漠甚至逼近120℉。 高氣壓向西擴展，使天氣更加炎熱乾旱，除緊鄰海岸外，南加州大部分地區的大型森林火災風險明顯上升；其中聖華金谷山麓及低海拔山區最令人擔憂。 專家建議待在有空調的室內、選擇陰涼路線並可用冷水降溫；同時要補充水分、勿將兒童或寵物留在車內，戶外活動盡量安排在清晨或傍晚，海邊也要防大浪與離岸流。
精華 FAQ
氣象局指出，7月31日至8月2日最為炎熱，山谷地區約95至110℉，內陸帝國與高海拔沙漠可達100至110℉，低海拔沙漠甚至逼近120℉。
高氣壓向西擴展，使天氣更加炎熱乾旱，除緊鄰海岸外，南加州大部分地區的大型森林火災風險明顯上升；其中聖華金谷山麓及低海拔山區最令人擔憂。
專家建議待在有空調的室內、選擇陰涼路線並可用冷水降溫；同時要補充水分、勿將兒童或寵物留在車內，戶外活動盡量安排在清晨或傍晚，海邊也要防大浪與離岸流。
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