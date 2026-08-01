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世界盃維安落幕 無人機亂竄最頭痛

記者張庭瑜／綜合報導
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FBI表示，世界盃足球賽期間，全美共查扣700多架違規無人機，其中洛杉磯有59架...
FBI表示，世界盃足球賽期間，全美共查扣700多架違規無人機，其中洛杉磯有59架。圖為FBI洛杉磯分局助理局長Patrick Grandy說明查獲的違規無人機。（FBI LA）

世界盃足球賽順利落幕，聯邦調查局（FBI）表示，歷時39天的賽事未發生重大安全事件，但違反臨時飛航限制的無人機，仍是維安工作的最大挑戰。全美共查扣700多架違規無人機，其中洛杉磯占59架。FBI指出，世界盃期間累積的維安經驗，將直接運用於明年2月在SoFi體育場舉行的超級盃，以及2028年洛杉磯奧運與帕運。

據ABC 7電視台報導，世界盃賽事期間，數以百萬計球迷湧入洛杉磯觀賽，FBI則在幕後全天候執行維安工作。FBI洛杉磯分局助理局長Patrick Grandy表示，FBI在華府總部設立國際合作中心，集結超過400個美國國內及海外情報與執法機關，共同掌握各比賽城市及場館安全情勢，即時分享威脅情資與最新動態，並協調各地維安行動。

Grandy表示，違規無人機闖入臨時禁飛空域，是世界盃期間執法單位面臨的最大挑戰。不過，在跨機關合作及即時應變下，歷時39天的賽事未發生重大安全事故，維安任務順利完成。他說，世界盃期間建立的跨機關合作機制及應變經驗，將成為未來大型國際賽事維安的重要基礎。

FBI目前已將工作重點轉向下一階段大型活動，包括明年2月在SoFi體育場舉行的超級盃，以及2028年洛杉磯奧運與帕運。官方預估，2028年奧運期間將有超過1000萬遊客造訪洛杉磯，執法機關將運用世界盃期間累積的維安經驗，因應規模更大的安全挑戰。

精華 FAQ

  • FBI指出，最棘手的問題是違反臨時飛航限制的無人機頻繁闖入禁飛空域，全美累計查扣700多架，顯示空域管制與即時應變壓力都相當大。

  • FBI在華府總部設立國際合作中心，整合超過400個國內外情報與執法機關，持續共享威脅情資、掌握各場館動態，並協調各城市維安行動。

  • FBI表示，世界盃累積的跨機關合作與應變經驗，將直接運用於明年2月SoFi體育場超級盃，以及2028年洛杉磯奧運與帕運的安全部署。

世界盃 無人機 洛杉磯

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