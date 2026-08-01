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惡臭鼠患還未除 倉庫欲重建引反彈

記者張庭瑜／綜合報導
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播佑岡冷藏倉庫大火後，數百萬磅腐敗食品尚未清除、惡臭與蟲鼠問題持續，營運商Lin...
播佑岡冷藏倉庫大火後，數百萬磅腐敗食品尚未清除、惡臭與蟲鼠問題持續，營運商Lineage卻已申請重建，引發居民及地方官員反彈。（美聯社）

洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）Lineage冷藏倉庫6月中旬發生大火，至今逾一個月，倉庫內數百萬磅腐敗食品仍未清除，惡臭、蒼蠅及鼠患持續困擾周邊社區。營運商Lineage日前向洛杉磯市提出重建許可申請，引發居民與地方官員反彈。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）批評，在善後尚未完成之際申請重建，形同給受影響居民「一記耳光」。

ABC 7電視台報導，居民要求業者先完成廢棄物清除、環境消毒及病媒防治，再談重建。隨著夏季高溫持續，倉庫內食品加速腐敗，不僅散發濃烈惡臭，也吸引大量蒼蠅、害蟲及老鼠聚集。

洛杉磯縣公共衛生局表示，火災發生以來，已因環境衛生不良及病媒防治不足等問題，向Lineage開出六張違規通知。業者目前因環境衛生及病媒控制違規，每日遭裁罰2000美元；若後續稽查仍發現衛生或滋擾問題，將繼續開立違規通知。依縣府命令，Lineage必須清除並依法處理所有火災受損食品及腐敗有機廢棄物，清除殘渣、受污染液體等蒼蠅孳生源，徹底清潔消毒受影響區域，並委託合格業者控制病媒，防止其擴散至鄰近社區。

Lineage回應，公司希望修復火災造成的損害並恢復倉庫運作，因此提出重建申請；火災並非由日常營運引起，而是在屋頂進行太陽能板施工期間發生意外。此外，一名罹癌的播佑岡居民日前提告Lineage，指火災造成當地空氣品質惡化，讓他必須購買空氣清淨機並負擔額外電費，要求業者賠償相關損失。

精華 FAQ

  • 因火災後倉庫內數百萬磅腐敗食品仍未清除，持續散發惡臭並滋生蒼蠅、害蟲與老鼠，嚴重影響鄰近社區生活品質與健康。

  • 洛杉磯縣公共衛生局已開出6張違規通知，並對環境衛生與病媒控制違規每日罰款2000美元，要求業者清運、消毒並委外防治病媒。

  • Lineage表示火災並非日常營運造成，而是在屋頂太陽能板施工期間發生意外；公司希望修復損害並恢復運作，因此提出重建申請。

洛杉磯

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