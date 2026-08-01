台灣新創來美想成功 5秒要說清賣點 先別花時間介紹團隊

張芸禕（左二）表示，在洛杉磯培訓期間，導師不斷要求團隊從客戶真正面臨的問題出發，而不是先做出產品，再想辦法尋找買家。（張芸禕提供）

13名台灣青年創業者今年5月前往洛杉磯 接受實戰培訓，兩個月後，當地創業加速機構負責人再赴台灣，分析進軍美國市場的常見盲點。這場雙向交流呈現出台灣新創跨出海外時，必須經歷的思維轉變。

參與台灣「2026青年百億海外圓夢基金計畫」創業加速器的張芸禕，今年5月隨團赴洛杉磯。她在成果分享中坦言，過去容易抱著「游擊心態」，希望找到一套可以直接套用的商業公式，也會依據台灣消費者行為設計產品。但在洛杉磯培訓期間，導師不斷要求團隊從客戶真正面臨的問題出發，透過訪談和數據確認市場，而不是先做出產品，再想辦法找買家。

另一項挑戰則是如何在極短時間內說清楚產品價值。張芸禕說，美式商業簡報講究在五秒內讓對方理解核心賣點，一場只有三分鐘的簡報，就可能決定商業談話能否繼續。

台灣團隊返台後，洛杉磯的創業機構也前往台灣。由ATH Ventures及MOSAIC Venture Lab共同舉辦的「2026 LA Landing Taiwan」論壇，7月在台灣科技新創基地舉行。LARTA創辦人暨執行長Rohit Shukla與台灣創業者面對面討論如何進入美國市場。

Shukla指出，洛杉磯地區的創業生態與矽谷 不同，產業分布更多元：矽灘（Silicon Beach）以廣告科技、消費科技及電子商務為主；巴沙迪那和聖蓋博谷聚集深科技、機器人及硬體與人工智能整合產業；南灣則以國防、航太及能源為主，洛杉磯市中心也有金融科技及醫療產業。

他認為，台灣創業者最常見問題，是花太多時間介紹技術、專利、成本優勢及研發團隊，卻沒有回答美國客戶為何需要這項產品。來美簡報時，應把技術說明轉化為市場機會，把成本優勢轉化為對客戶的實際價值，並讓投資人看見創辦人親自經營美國市場的決心。

ATH Ventures執行董事黃以正表示，台灣團隊經常低估品牌及市場策略的重要性；若尚未釐清如何取得客戶，財務估算和募資規畫也很難落實。MOSAIC Venture Lab董事尤齊著則提醒，企業進入美國後的營運成本和現金流，都不能沿用台灣市場的估算方式。