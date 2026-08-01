我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

台灣新創來美想成功 5秒要說清賣點 先別花時間介紹團隊

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
張芸禕（左二）表示，在洛杉磯培訓期間，導師不斷要求團隊從客戶真正面臨的問題出發，...
張芸禕（左二）表示，在洛杉磯培訓期間，導師不斷要求團隊從客戶真正面臨的問題出發，而不是先做出產品，再想辦法尋找買家。（張芸禕提供）

13名台灣青年創業者今年5月前往洛杉磯接受實戰培訓，兩個月後，當地創業加速機構負責人再赴台灣，分析進軍美國市場的常見盲點。這場雙向交流呈現出台灣新創跨出海外時，必須經歷的思維轉變。

參與台灣「2026青年百億海外圓夢基金計畫」創業加速器的張芸禕，今年5月隨團赴洛杉磯。她在成果分享中坦言，過去容易抱著「游擊心態」，希望找到一套可以直接套用的商業公式，也會依據台灣消費者行為設計產品。但在洛杉磯培訓期間，導師不斷要求團隊從客戶真正面臨的問題出發，透過訪談和數據確認市場，而不是先做出產品，再想辦法找買家。

另一項挑戰則是如何在極短時間內說清楚產品價值。張芸禕說，美式商業簡報講究在五秒內讓對方理解核心賣點，一場只有三分鐘的簡報，就可能決定商業談話能否繼續。

台灣團隊返台後，洛杉磯的創業機構也前往台灣。由ATH Ventures及MOSAIC Venture Lab共同舉辦的「2026 LA Landing Taiwan」論壇，7月在台灣科技新創基地舉行。LARTA創辦人暨執行長Rohit Shukla與台灣創業者面對面討論如何進入美國市場。

Shukla指出，洛杉磯地區的創業生態與矽谷不同，產業分布更多元：矽灘（Silicon Beach）以廣告科技、消費科技及電子商務為主；巴沙迪那和聖蓋博谷聚集深科技、機器人及硬體與人工智能整合產業；南灣則以國防、航太及能源為主，洛杉磯市中心也有金融科技及醫療產業。

他認為，台灣創業者最常見問題，是花太多時間介紹技術、專利、成本優勢及研發團隊，卻沒有回答美國客戶為何需要這項產品。來美簡報時，應把技術說明轉化為市場機會，把成本優勢轉化為對客戶的實際價值，並讓投資人看見創辦人親自經營美國市場的決心。

ATH Ventures執行董事黃以正表示，台灣團隊經常低估品牌及市場策略的重要性；若尚未釐清如何取得客戶，財務估算和募資規畫也很難落實。MOSAIC Venture Lab董事尤齊著則提醒，企業進入美國後的營運成本和現金流，都不能沿用台灣市場的估算方式。

精華 FAQ

  • 最重要的是從「先做產品再找買家」轉為「先找出客戶痛點再開發方案」。文章指出，團隊應透過訪談與數據驗證市場，而不是依台灣消費習慣直接套用做法。

  • 美式簡報講求在5秒內讓對方理解核心賣點，3分鐘內就可能決定談話能否延續。因此，團隊應把技術、成本與研發優勢，轉化成客戶看得見的市場價值。

  • 專家認為，台灣團隊常低估品牌與市場策略的重要性，也容易沿用台灣的成本與現金流估算方式。但進入美國後，獲客方式、營運支出與資金規畫都必須重新計算。

矽谷 洛杉磯

上一則

全球科技業裁員超水平 加州逾1.6萬人失業成重災區

下一則

高端專屬婦科 富婆年花3萬求性福

延伸閱讀

南加大台灣留學生創業 引入手搖品牌搶進茶飲賽道

南加大台灣留學生創業 引入手搖品牌搶進茶飲賽道
華女記者轉戰矽谷AI新創 發現「這能力」在AI熱潮下成關鍵競爭力

華女記者轉戰矽谷AI新創 發現「這能力」在AI熱潮下成關鍵競爭力
AI無人智慧食堂驚艷新創賽 「優豈」前進矽谷角逐百萬美元獎金

AI無人智慧食堂驚艷新創賽 「優豈」前進矽谷角逐百萬美元獎金
走出華人圈！台灣中醫藥產業善用AI搶攻北美市場

走出華人圈！台灣中醫藥產業善用AI搶攻北美市場
2026遠見高峰會／群聯暴紅 潘健成：AI時代「存力」更是剛需

2026遠見高峰會／群聯暴紅 潘健成：AI時代「存力」更是剛需
談台廠來美投資 黃仁勳：我不認為需要拿槍指著台灣的頭

談台廠來美投資 黃仁勳：我不認為需要拿槍指著台灣的頭

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34
好市多8月紙本折扣本已出爐，7月27日起即可使用，優惠持續至8月23日。（記者子為/攝影）

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

2026-07-26 15:07
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

2026-07-25 21:41

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說