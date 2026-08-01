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聖蓋博市 舉辦首屆西洋棋慈善大賽

聖蓋博市訊
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比賽將於8月30日進行。（Rooklogic提供）
比賽將於8月30日進行。（Rooklogic提供）

聖蓋博市將於8月30日在葡萄藤莊園（Grapevine Arbor）舉辦首屆「Checkmate for a Cause」西洋棋慈善大賽。本次活動由聖蓋博市與聖蓋博市警察協會共同合作，為乳癌防治募款，並希望藉由社區參與，提高民眾對乳癌防治與早期篩檢的認識。

活動發起人、聖蓋博市議員吳程遠（John Wu）表示，聖蓋博市警察協會多年來積極投入各項公益活動，包括自閉症關懷、乳癌防治宣導及其他慈善計畫，並持續推出公益主題警用臂章，展現警察服務社區的精神。

吳程遠表示，聖蓋博及周邊城市擁有許多西洋棋愛好者，本次活動在Rooklogic（聖谷地方西洋棋組織）與聖蓋博谷西洋棋俱樂部（SGVCC）兩大平台共同推動下，預期將吸引來自南加州各地不同年齡、不同棋力選手踴躍參與，共同以棋會友、為公益盡一份心力。

他指出，考察許多地區成功舉辦西洋棋賽事的經驗後發現，棋賽活動不僅有助於培養在地棋藝文化，也能帶動城市觀光與地方經濟發展。聖蓋博市擁有悠久歷史、多元文化及豐富的族裔特色，在充滿歷史氛圍的葡萄藤莊園舉辦慈善西洋棋賽，讓各年齡層、不同等級的棋手同場競技，將是一項別具意義的體驗。

本次慈善大賽開放所有棋力等級選手報名參加，總獎金高達2500美元。上網報名：https://caissachess.net/register/9361或詳情致電 626-864-5744 John Wright。

聖蓋博市府，聖蓋博警察協會及西洋棋組織將合力舉辦慈善比賽。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市府，聖蓋博警察協會及西洋棋組織將合力舉辦慈善比賽。（記者王若然／攝影）

精華 FAQ

  • 活動訂於8月30日在葡萄藤莊園（Grapevine Arbor）舉行，名稱為「Checkmate for a Cause」西洋棋慈善大賽，屬於聖蓋博市首度舉辦的公益棋賽。

  • 本次活動由聖蓋博市與聖蓋博市警察協會合作，主要為乳癌防治募款，同時希望透過社區參與，提高民眾對乳癌防治與早期篩檢的認識。

  • 賽事開放所有棋力等級選手參加，預期吸引南加州各地棋手以棋會友；同時設有總獎金2500美元，並由Rooklogic與SGVCC共同推動。

聖蓋博 篩檢 吳程遠

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