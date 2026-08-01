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張皓鈞回任 推動洛僑中心整建、迎2028奧運

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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大洛杉磯僑界30日晚在羅斯密市舉行履新歡迎晚宴，近400僑界人士出席，歡迎洛杉磯...
大洛杉磯僑界30日晚在羅斯密市舉行履新歡迎晚宴，近400僑界人士出席，歡迎洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞（前排中）履新。（讀者提供）

曾任洛杉磯華僑文教服務中心主任的張皓鈞，相隔數年後再度回到洛杉磯服務，7月30日晚獲大洛杉磯僑界熱烈歡迎，近400僑界人士齊聚羅斯密市出席履新歡迎晚宴。他表示，此次返任將優先推動洛僑中心整建工程，並提前布局2028年洛杉磯奧運相關僑務工作；多位僑領期盼他延續過去與僑界建立的良好互動，持續提升僑教、僑商及僑胞服務。

張皓鈞表示，很高興再次回到洛杉磯服務，也感謝僑界熱情支持。他笑稱不是「新人」，而是「二手貨」，因為過去曾在洛杉磯服務，對僑界及地方環境都十分熟悉，希望能很快投入工作，與大家攜手推動僑務發展。他也透露，上次離開洛杉磯，主要因感染新冠出現後遺症，夜間開車視力受影響，擔心無法妥善履行職務，因此返台休養。如今身體狀況恢復，再度接受派任返回洛杉磯。

談到未來重點工作，張皓鈞指出，洛僑中心啟用至今已30年，部分設備及設施逐漸老舊，僑務委員會已編列約100萬美元經費，將推動中心整建工程；另一項重點是配合2028年洛杉磯奧運籌備工作，整合南加僑界資源，協助接待來自台灣的代表團及訪賓，展現海外僑界的服務能量。

中華民國行政院政務顧問溫玉玲表示，張皓鈞過去曾在洛杉磯服務，與僑界互動密切，大家都十分熟悉，此次回任讓僑胞格外期待，希望他持續提供全面性的僑務服務。

行政院政務顧問兼僑務諮詢委員陳玲華表示，張皓鈞長期投入僑務工作，歷練完整，也深受歷任僑務委員長肯定。她指出，近年海外不少僑教中心陸續更新設施，期待洛僑中心藉由此次整建計畫，提升硬體設備，打造更符合南加州僑界需求的活動空間；此外，2028年洛杉磯奧運是洛杉磯僑界的重要契機，希望張皓鈞整合僑團力量，及早投入相關籌備及接待工作，讓更多國際人士看見台灣。

張皓鈞感謝僑界多年對僑務工作的支持，並以「珍珠」比喻僑界人士，表示每位僑胞都是僑務工作的重要力量，希望把一顆顆「珍珠」串聯起來，共同推動僑務發展，服務海外僑胞。

洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞30日晚在履新歡迎晚宴致詞，表示未來將推動僑教中...
洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞30日晚在履新歡迎晚宴致詞，表示未來將推動僑教中心整建工程，並提前布局2028年洛杉磯奧運相關僑務工作。（讀者提供）

精華 FAQ

  • 他在7月30日晚於羅斯密市舉行的履新歡迎晚宴上，受到大洛杉磯僑界熱烈歡迎，現場約有近400位僑界人士出席，顯示僑界對他回任相當期待。

  • 他表示將優先推動洛僑中心整建工程，因中心啟用至今已30年，部分設備與設施老舊，僑務委員會也已編列約100萬美元經費支持改善。

  • 因為奧運將吸引大量國際人士來到洛杉磯，張皓鈞希望整合南加僑界力量，協助接待來自台灣的代表團與訪賓，展現海外僑界的服務能量，也讓更多人看見台灣。

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