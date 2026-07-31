推動蒙市禁建數據中心 龔仁宏將選市議員

曾參與推動蒙特利公園市全面禁止興建資料中心、並協助相關公投提案以壓倒性票數通過的社區組織者龔仁宏，日前宣布參選蒙市市議會第5選區。（Steven Kung提供）

曾參與推動蒙特利公園市 全面禁止興建資料中心、並協助相關公投 提案以壓倒性票數通過的社區組織者龔仁宏（Steven J. Kung），日前宣布參選蒙市第五選區市議員，希望將反對資料中心行動累積的社區力量，延伸至地方經濟、市府透明度及社區安全等議題。

龔仁宏是「No Data Center Monterey Park」組織的共同創辦人。根據其參選聲明，他於2025年12月得知住家步行範圍內計畫興建一座超大規模資料中心後，開始聯繫鄰居、諮詢法律顧問並與非營利組織合作，進而成立反對團體，要求市府提高決策透明度。

在居民持續推動下，蒙市市議會先通過暫停興建數據中心的禁令；其後NDC公投案（Measure NDC）由選民表決通過，永久禁止在蒙市興建數據中心。

龔仁宏與丈夫Jesse曾開放住家，作為公投提案競選活動的起點。龔仁宏表示，禁建數據中心提案大幅勝出後，讓他開始思考，這股社區動能還能促成哪些改變。「我的鄰居鼓勵我將倡議行動轉化為參選公職。」龔仁宏說，他意識到若成為市議員，可以在為社區發聲方面發揮更大影響力。

除參與社區倡議外，龔仁宏也是影視編劇及導演，曾參與ABC影集「菜鳥新移民」（Fresh Off the Boat）及Netflix影集「Dear White People」。身為台裔移民第二代，他成長期間經常到聖蓋博谷探望親人。

龔仁宏表示，他與丈夫選擇定居蒙特利公園市，是受到當地多元文化、包容氛圍及美食吸引；鄰居的熱情接納，也加深兩人對社區的歸屬感。

根據競選團隊公布的政見，龔仁宏將振興地方經濟、提高市府問責與透明度，以及打造更健康的社區列為主要議題。他也主張強化蒙特利公園市反對聯邦移民暨海關執法局（ICE）執法行動的立場，並終止市府與Flock監控科技公司的合約。

蒙特利公園市議會第五選區涵蓋該市東部部分社區，現任市議員為吳紹榮（Vinh Ngo）。他的本屆任期至11月3日，並已提交文件尋求連任。