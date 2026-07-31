移民第三代 黃佳欣參選阿罕布拉市議員

移民家庭走出來的黃佳欣，競選阿罕布拉第一區市議員。（黃佳欣提供）

從華裔移民 家庭走出來的女孩黃佳欣（Amy J. Wong），正準備踏上她從事社區服務多年後的下一步：參選阿罕布拉市第一區市議員。黃佳欣畢業於柏克萊 加大，畢業後從事公共衛生事業多年，選擇參選公職，一大部分原因也是她來自移民家庭，知道普通市民生活的不易。

黃佳欣在聖蓋博谷長大，父親和母親是分別來自越南 和馬來西亞的第一代華人移民。為確保一家人三餐無虞，黃佳欣和姊姊是奶奶一手帶大的。跟著奶奶長大的日子裡，粵語成了她的第一語言，儘管如今她已不太會說。黃佳欣的父親是越戰難民，逃離越南時年僅16歲。她說，想到自己出生在蒙特利公園市的嘉惠爾醫院，奶奶每天走路接她和姊姊回家。她說，能夠身處這個國家，背後承載的是整個家族走過的千辛萬苦—這份感恩之情，是她選擇自己的職涯的重要力量。

黃佳欣的父母從小教育她，要專心把書唸好，出於一種責任感，黃佳欣進入柏克萊加大，是家中第一個上大學的人。大學時期，她主修科學與公共健康，其中一個原因是姊姊曾被診斷罹患自體免疫疾病，她希望通過自己的專業知識，打造一個對所有人都更健康的世界。

黃佳欣有豐富的公共服務經驗。畢業後，她曾任職非營利組織Day One，與學生、地方政府及社區居民合作，致力提升街道安全。此後13年間，她持續在聖蓋博谷地區的多個非營利組織工作，參與公園建設、潔淨能源計畫、空氣品質改善等永續發展項目。她還曾任職阿罕布拉城市規畫委員會，參與土地使用與開發決策，也曾出任環境永續委員，現任理事保存委員。

黃佳欣特別提到近日在蒙特利公園市通過的禁止建造數據中心的法案。她說，事情發生時，她也參與了反對數據中心的活動，她說，從公共健康角度考量，數據中心對城市的危害很大。如今她努力將禁令法案帶到阿罕布拉市。

黃佳欣提到，她是一名租屋族，深知可負擔住房對她這一世代而言是相當艱難的課題。

阿罕布拉市第一區現任市議員是黃幼平(Katherine Lee)，她將尋求連任。今年11月3日的選舉中，阿罕布拉市第一、二、五將進行改選。