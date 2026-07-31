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吳孟臻獲兩議事要職 服務涵蓋西南多州

記者子為╱洛杉磯報導
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吳孟臻當選加州議事程序協會南區主任，將負責推動南加州地區的議事程序教育、組織治理...
吳孟臻當選加州議事程序協會南區主任，將負責推動南加州地區的議事程序教育、組織治理及領導人才培育。（吳孟臻提供）

加州艾爾蒙地市山景學區（Mountain View School District）教委吳孟臻（Cindy Wu）近日當選加州議事程序協會（California State Association of Parliamentarians）南區主任，將負責推動南加州地區的議事程序教育、組織治理及領導人才培育。她同時獲任命為全美議事程序協會（National Association of Parliamentarians）第八區秘書。根據兩個協會現有歷史紀錄，她可能是出任這兩個職務的首位亞裔

議事程序主要用於規範會議中的提案、討論和表決方式，協助學校董事會、非營利組織及社團公平而有效率作出決策。吳孟臻表示，上任後將與地方分會、州級領導人及會員合作，透過培訓、輔導和交流，協助不同組織改善開會及決策流程。

吳孟臻上任後首場南區會議，將於11月14日在爾灣舉行，並同步開放Zoom參與。

全美議事程序協會第八區涵蓋加州、亞利桑納、夏威夷、內華達及猶他州，以及中國議事程序協會（Chartered Association of China）、北馬里亞納群島和亞洲其他尚未成立正式協會的地區。吳孟臻將協助區主任加強各地會員之間的溝通與合作。

精華 FAQ

  • 她當選加州議事程序協會南區主任，並獲任全美議事程序協會第8區秘書，將分別負責區域教育、治理推動與會員聯繫工作。

  • 吳孟臻表示，將與地方分會、州級領導人及會員合作，透過培訓、輔導和交流，協助學校董事會、非營利組織與社團改善開會及決策流程。

  • 第8區包括加州、亞利桑納、夏威夷、內華達、猶他州，以及中國議事程序協會、北馬里亞納群島和亞洲其他尚未成立正式協會的地區。

加州 亞裔

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