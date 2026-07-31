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HOA門禁故障未修 2車遭砸住戶求償

記者張庭瑜/聖蓋博報導
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郭先生提供的照片顯示，地下車庫為社區門禁管理區域，案發時停放車輛位置。（郭先生提...
郭先生提供的照片顯示，地下車庫為社區門禁管理區域，案發時停放車輛位置。（郭先生提供）

社區地下車庫原設有門禁，卻因鐵門故障失去管制，郭先生停放在車庫內的汽車遭人砸毀，另一輛停放附近的汽車也受波及。聖蓋博華人住戶郭先生表示，HOA早已知道鐵門故障，卻未及時修復，目前正向HOA提出賠償要求。劉龍珠律師表示，若HOA知情後未在合理時間修復門禁設備，可能涉及違約及疏失責任，但是否須負賠償責任，仍須依管理規約、故障時間及相關證據綜合判斷。

郭先生表示，他26日晚將車停放在住所地下車庫的指定車位，27日上午9時左右取車，發現副駕駛座車窗遭人擊破。由於車窗貼有隔熱膜，玻璃才未整片脫落，但仍須更換；停放附近的另一輛汽車車窗也遭完全砸毀。他指出，地下車庫平時設有門禁，須經管制才能進入，但案發前數日鐵門發生故障，不時自行開關，無法正常限制人員進出。HOA當時已知設備異常，雙方往來電郵也曾提及鐵門故障問題。社區監視器拍下疑似涉案人士在車庫內活動及離開畫面，但目前僅掌握影像資料，尚未確認其身分。由於保險公司未予理賠，郭先生正準備向HOA提出賠償要求。

針對HOA是否須負賠償責任，律師劉龍珠表示，住戶可先查閱社區管理規約、契約及相關文件，確認HOA對公共區域門禁及安全設備負有哪些維護義務。若文件明定HOA須維護車庫門禁，HOA卻在知情後未於合理時間內修復，住戶可考慮以違約為由提出索賠。除契約責任外，本案也可能涉疏失責任，認定關鍵包括HOA何時得知鐵門故障、故障持續多久、是否採取臨時安全措施，以及設備失修與砸車事件之間是否存在因果關係。

劉龍珠表示，若門禁在案發前已故障多時，HOA有充分時間處理卻未修復，住戶的求償依據可能較強；若設備在深夜突然故障，隨即發生砸車事件，責任認定則較為複雜。即使事件發生在非辦公時間，也須檢視社區是否設有24小時緊急通報或應變機制。不過，他強調，並非社區內發生犯罪事件，HOA就必然須負賠償責任，仍須依管理規約及契約內容、HOA是否事先知情、處理方式是否合理，以及實際損害等證據綜合判斷。

劉龍珠指出，HOA通常投保相關責任保險，住戶可先以書面提出車輛受損證明及賠償要求，再由HOA交由保險公司處理；若HOA拒絕負責，住戶可依損失金額及證據情況，循法律途徑主張權益。他也提醒，住戶遇到類似事件時，應保留監視器畫面、車輛受損照片、維修估價、報案紀錄，以及與HOA往來的通知及電子郵件，作為日後求償的依據。

郭先生的車停放在社區地下車庫車位，車窗遭人砸毀。（郭先生提供）
郭先生的車停放在社區地下車庫車位，車窗遭人砸毀。（郭先生提供）

從車外可見副駕駛座車窗遭重擊，整片玻璃碎裂但未脫落。（郭先生提供）
從車外可見副駕駛座車窗遭重擊，整片玻璃碎裂但未脫落。（郭先生提供）

社區監視器拍下疑似涉案人士騎乘自行車出現在社區附近畫面，警方正進一步調查其身分。...
社區監視器拍下疑似涉案人士騎乘自行車出現在社區附近畫面，警方正進一步調查其身分。（郭先生提供）

郭先生停放在社區地下車庫的副駕駛座車窗遭人擊破，玻璃布滿裂痕。（郭先生提供）
郭先生停放在社區地下車庫的副駕駛座車窗遭人擊破，玻璃布滿裂痕。（郭先生提供）

精華 FAQ

  • 郭先生將車停在地下車庫後，隔天發現車窗被砸，附近另一輛車也受波及。事發時車庫門禁失效，疑似讓人可自由進出，社區監視器已拍下相關畫面。

  • 律師認為，若管理規約明定HOA有維護門禁義務，且HOA明知故障卻未在合理時間修復，可能涉及違約與疏失。但仍要看知情時間、處理方式及是否有因果關係。

  • 可先保存監視器畫面、車損照片、維修估價、報案紀錄，以及與HOA往來的電郵或通知。若HOA拒絕理賠，這些資料可作為後續向保險公司或法院主張權益的依據。

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