洛杉磯縣惠提爾市警局 斥資42萬買裝甲車

惠提爾市警局將採購BATT-X裝甲救援車，汰換已超過使用年限的1979年Cadillac Gage「Peacekeeper」裝甲車。新車主要用於搜索、救援及疏散等任務，未固定安裝武器。（取自BATT官網）

為提升警員應對槍擊 、武裝對峙等高風險事件的防護能力，洛杉磯 縣惠提爾（Whittier）市議會日前以5比0通過，斥資42萬8033美元採購一輛BATT-X裝甲救援車，汰換警局已服役逾40年、超過使用年限的1979年Cadillac Gage「Peacekeeper」裝甲車。新車未固定安裝武器，主要執行搜索、救援及疏散任務，交付後警局裝甲車總數仍維持兩輛，並未擴編。

惠提爾市警局局長Aviv Bar表示，一般巡邏車無法抵擋多數槍械攻擊，裝甲車並非日常巡邏使用，而是在執行涉及武裝人士的搜索令、處理武裝嫌犯拒捕據守及濫射事件時，為警員提供必要防護，也可用於救援及疏散。維持兩輛裝甲車可同時因應不同地點的突發威脅，也有助包圍躲藏於車內或建築物內的武裝嫌犯，為談判及降低衝突爭取時間。他強調，警方必須為最壞情況預作準備，但也希望這類車輛不必經常出動。

當地警局目前配備兩輛裝甲車，其中1979年出廠的Cadillac Gage「Peacekeeper」最初由美國空軍使用，約於1990年代末至2000年代初移交惠提爾警局，如今已超過使用年限；另一輛BATT-APX於2016年購入，將持續服役。新車交付後，裝甲車總數仍維持兩輛，僅為汰舊換新。

市長James Becerra在會中詢問，車頂艙口是否屬武器砲塔。Bar表示，BATT-X並未固定安裝機槍或其他武器，主要功能是將警員安全運送至危險現場。車頂設有可旋轉艙口，供警員觀察周邊情勢及掩護隊員，但武器不會固定安裝於車體。根據廠商資料，BATT-X採Ford F-600四輪驅動底盤打造，配備防彈鋼板、防彈玻璃、強化底板及失壓續跑輪胎，裝甲等級為NIJ IV，可抵禦.50口徑普通彈攻擊。車內設有空調、後視攝影機、緊急照明及通訊設備，車體另配置13個射擊孔。

據Whittier Informed及市府資料，BATT-X車價連同運費、扣除折扣後為37萬8334美元，加計預估銷售稅3萬9725美元，以及價值9974美元的Motorola車載警用無線電，總採購金額為42萬8033美元。Bar表示，裝甲車平時多停放待命，行駛里程有限，預估可使用20至30年。