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月租2400元禁用爐具 網友：違法

編譯陳盈霖／綜合報導
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一名洛杉磯房東在刊登的租屋廣告中註明「不能使用爐具」，引發網友撻伐。（Pexel...
一名洛杉磯房東在刊登的租屋廣告中註明「不能使用爐具」，引發網友撻伐。（Pexels）

紐約郵報報導，洛杉磯房東近日刊登的出租廣告引發爭議。這間位於銀湖（Silver Lake）北狄龍街（North Dillon Street）的一房公寓，月租要價2400美元，然廣告中竟註明「禁止使用爐具（NO Stove Allowed）」，網友群起撻伐。

這則出租資訊被分享至Reddit的LARentals討論區後，於網路上快速發酵。有網友質疑，該限制是否違反加州要求房東需提供可正常使用的烹飪設備新法規定。該網友還指出，這間銀湖公寓今年已三度刊登出租廣告後又下架，近期才又出現。

另一名網友憤怒地表示，「真不敢相信房東居然有臉開出2400美元的高價，出租一間功能不齊的公寓。沒有爐具不是像『沒有洗碗機』或『沒有室內洗衣機』那樣，只少了項便利設施，爐具是生活必需品。」還有網友直言「開什麼玩笑？沒爐具怎麼煮飯？」

根據AB 628法案，自今年元旦起，房東出租住宅時，需提供可正常使用的爐具與冰箱，才符合基本「宜居性」（habitability）標準。該法也首次將「可正常使用的冰箱」納入租屋法定基本配備。然也有部分例外，包括永久支持性住宅（Permanent Supportive Housing）、單人套房（Single-room Occupancy Units）及設有公共廚房的住宅等。

有網友猜測，房東可能不知道這項剛生效的法規。然也有人認為，不能炊煮的出租房，對只需要一個睡覺的地方、平常不下廚的人來說，或許仍有市場。但網友反駁「若只是睡覺，還要月租2400美元？房東開著豪宅等級的租金，卻租一間甚至不能算是宜居性的住房。」

這起爭議發生在洛杉磯租屋市場稍微有了些喘息空間之際。根據洛杉磯時報今年1月分析，洛市租金去年底降至四年來最低，公寓空置率上升至近五年來最高。

精華 FAQ

  • 這間銀湖一房公寓月租要價2400美元，卻在廣告中明列「禁止使用爐具」，被認為出租條件過於離譜，也讓人質疑房東是否提供了符合基本居住需求的設備。

  • 網友指出，加州AB 628法案自今年元旦起要求房東出租住宅時，必須提供可正常使用的爐具與冰箱，才能符合基本宜居性標準，因此禁用爐具可能踩線。

  • AB 628也列出永久支持性住宅、單人套房及設有公共廚房的住宅等例外。部分人認為不下廚者或許仍會接受，但多數網友反駁，高租金卻缺乏基本設備仍不合理。

加州 洛杉磯

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