月租2400元禁用爐具 網友：違法

一名洛杉磯房東在刊登的租屋廣告中註明「不能使用爐具」，引發網友撻伐。（Pexels）

紐約郵報報導，洛杉磯 房東近日刊登的出租廣告引發爭議。這間位於銀湖（Silver Lake）北狄龍街（North Dillon Street）的一房公寓，月租要價2400美元，然廣告中竟註明「禁止使用爐具（NO Stove Allowed）」，網友群起撻伐。

這則出租資訊被分享至Reddit的LARentals討論區後，於網路上快速發酵。有網友質疑，該限制是否違反加州 要求房東需提供可正常使用的烹飪設備新法規定。該網友還指出，這間銀湖公寓今年已三度刊登出租廣告後又下架，近期才又出現。

另一名網友憤怒地表示，「真不敢相信房東居然有臉開出2400美元的高價，出租一間功能不齊的公寓。沒有爐具不是像『沒有洗碗機』或『沒有室內洗衣機』那樣，只少了項便利設施，爐具是生活必需品。」還有網友直言「開什麼玩笑？沒爐具怎麼煮飯？」

根據AB 628法案，自今年元旦起，房東出租住宅時，需提供可正常使用的爐具與冰箱，才符合基本「宜居性」（habitability）標準。該法也首次將「可正常使用的冰箱」納入租屋法定基本配備。然也有部分例外，包括永久支持性住宅（Permanent Supportive Housing）、單人套房（Single-room Occupancy Units）及設有公共廚房的住宅等。

有網友猜測，房東可能不知道這項剛生效的法規。然也有人認為，不能炊煮的出租房，對只需要一個睡覺的地方、平常不下廚的人來說，或許仍有市場。但網友反駁「若只是睡覺，還要月租2400美元？房東開著豪宅等級的租金，卻租一間甚至不能算是宜居性的住房。」

這起爭議發生在洛杉磯租屋市場稍微有了些喘息空間之際。根據洛杉磯時報今年1月分析，洛市租金去年底降至四年來最低，公寓空置率上升至近五年來最高。