洛縣橙縣過半亞裔 房租占收入逾3成

報告指出，住房負擔沉重的情況遍及南加州多個亞裔聚居社區，其中聖蓋博谷大片地區、韓國城、華埠及橙縣小西貢一帶尤為明顯。（取自AJSOCAL報告）

洛杉磯縣與橙縣 超過一半亞裔 租屋家庭，每月房租支出已超過家庭收入三成。南加 州亞美公義促進中心（AJSOCAL）最新發布住房研究顯示，住房負擔沉重的情況，遍及南加多個亞裔聚居社區，其中聖蓋博谷大片地區、韓國城、華埠及橙縣小西貢尤為明顯。

報告引用美國住房與城市發展部（HUD）標準指出，若住房支出占家庭收入30%以上，即屬於「住房負擔過重」；若超過50%，則屬「嚴重住房負擔」。

研究顯示，在洛杉磯縣，約53%的亞裔租屋家庭房租占收入超過30%，其中約28%更將超過一半收入用於支付房租；橙縣情況更加嚴峻，約56%的亞裔租屋家庭住房支出超過收入三成，約31%屬嚴重住房負擔。

報告指出，洛杉磯與橙縣是全美亞裔人口最集中地區之一，住房負擔沉重的情況，遍布這兩個地區。其中聖蓋博谷大片地區、園林市，以及韓國城、華埠等地尤為明顯。研究認為，雖然亞裔家庭常被視為收入較高族群，但「模範少數族裔」的刻板印象，往往掩蓋不同亞裔社群面臨的住房困境。

研究強調，亞裔並非單一族群，不同族裔之間差異相當明顯。例如，在橙縣，柬埔寨裔租屋家庭中約72%屬於住房負擔過重，高於整體亞裔平均；越裔家庭的住房壓力也明顯偏高。

報告並以橙縣「小西貢」所在地園林市及西敏寺市作為案例分析。兩市分別有約61%及65%的亞裔租屋家庭住房支出超過收入三成；其中，嚴重住房負擔比例分別達34.4%及44.5%，均高於橙縣許多其他城市。研究指出，2024年園林市每月租金中位數約2184美元，西敏寺市約2159美元，與2014年相比，兩地租金漲幅均超過六成。

AJSOCAL指出，過高的住房成本可能導致家庭被迫與親友同住、延後搬遷，甚至面臨居住不穩定等問題，對低收入家庭、新移民及英語能力有限者影響尤為明顯。

報告建議，政府除增加可負擔住宅供給及租屋補助外，也應提供更多多語言住房資訊與社區服務，協助亞裔居民了解並申請相關資源，降低語言及資訊落差造成的不平等，改善住房可負擔性。

報告指出，洛杉磯縣約53%的亞裔租屋家庭房租占收入超過30%，其中約28%更將超過一半收入用於支付房租。（取自AJSOCAL報告）