賽豬、馬戲、撞車大賽、農展、美食… 橙縣博覽會便宜好玩

一年一度的「橙縣博覽會」（OC Fair）夏日盛事已經開鑼，各種多元活動多姿多彩又刺激，有趣味賽豬、音樂表演和傳統遊樂會美食。（OC Fair官網）

每年一度的夏季盛事、加州 最大規模的「橙縣 博覽會」（OC Fair）已進行得如火如荼，一直燃燒至8月16日，帶來深受大眾喜愛的遊樂活動，還有經典美食及豐富娛樂，聚集男女老少在其中，把平凡的一天轉化成難忘回憶。

媒體Secret Los Angeles報導，橙縣博覽會節期從7月17日至8月16日，在柯斯塔梅沙（Costa Mesa）的橙縣博覽會暨活動中心（OC Fair & Event Center）舉行，距離洛杉磯 僅45分鐘車程。現場充滿各種歡樂玩意，像比賽、現場音樂與娛樂表演、驚險刺激演出等豐富節目，令此博覽會一直以來為南加州最受歡迎的傳統活動之一。

多姿多彩現場活動有以下各種，從經典市集傳統到精彩點子：

•嘉年華騎乘玩意及各種遊戲，老少咸宜

•巨型怪獸卡車震撼碰撞和特技表演

•撞車大賽，車手們在激烈的碰撞大戰中大展競技

•賽豬、動物展覽及農業展覽、寵物園

•馬戲表演與特色節目

•每晚音樂表演，在太平洋露天劇場和室內場The Hangar舉行

•經典的遊樂美食，從炸脆食品到甜點和地道小吃

博覽會舉行期間的開放時間為：周三、周四和周日開的上午11點至晚上11點；周五和周六開放至午夜。

入場門票相宜，周三及周四成人13美元，周五至周日18美元。6至12歲兒童9美元，長者10美元，5歲及以下兒童免費。

計畫多次前往的訪客還可以購買售價60美元的「每日通行證」。現場停車費為每輛車15美元。

門票需提前購買，部分日期可能會售罄，因此建議提前規畫行程。不會自駕前往的訪客，博覽會提供從橙縣指定地點出發的快線巴士服務。