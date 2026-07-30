中美文化藝術節夏季音樂會 吸引500華人耆老

歌唱家趙春生（左）、李振濤（中）和徐佰生在活動中演唱。（主辦方提供）

由中美文化藝術聯合會主辦、星韻藝術團承辦的「2026中美文化藝術節夏季音樂會」26日舉辦，吸引來自南加州 多個藝術團體的聲樂家、演奏家與音樂愛好者逾500人齊聚一堂。

「2026中美文化藝術節夏季音樂會」現場座無虛席。（主辦方提供）

王茜（左）與聯邦眾議員候選人Jenny Rae（中）和南加華人經貿文化協會會長黃冬平在活動中交流。（主辦方提供）

活動總製作人、中美文化藝術聯合會執行主席張琳表示，很多觀眾都是耆老，大家意猶未盡，反饋說「不負眾望，不虛此行。」加州華人文化藝術生活日益蓬勃發展，社區裡音樂、戲劇、舞蹈、美術等活動豐富。中美文化藝術聯合會長期推動中美民間文化藝術交流，堅持以公益文化服務社區、凝聚人心，為不同文化背景的民眾搭建藝術對話的平台。

由中美文化藝術聯合會主辦、星韻藝術團承辦的「2026中美文化藝術節夏季音樂會」26日舉辦，圖為貴賓合影。（主辦方提供）

「2026中美文化藝術節夏季音樂會」圓滿落幕，圖為演職人員合影。（主辦方提供）

總導演王茜表示，這次夏季音樂會希望豐富社區、尤其是老年社區的文化生活，同時也為洛杉磯 當地音樂家提供演出的平台。近年歌劇在華人社區的普及率，還有大家對歌劇的認識都有提升。這次節目涵蓋六種語言，包括法語、德語、義大利語、西班牙語、中文還有英文，歌曲包含流行、歌劇、民族，非常多元化。

台下華人耆老看得津津有味，還各種拍攝。（主辦方提供）

「2026中美文化藝術節夏季音樂會」圓滿落幕，圖為演職人員合影。（主辦方提供）

參演者中既有經驗豐富的專業音樂工作者，也有長期活躍於社區文化活動的藝術愛好者，如歌唱家李振濤、趙春生和徐佰生及星韻藝術團等，亞凱迪亞慈善人士Lily李為這次活動出錢出力，她現場表演雙人歌劇唱段和獨唱。Lily李表示，大家一起同台獻藝，共同呈現一場兼具藝術性、觀賞性與感染力的精彩演出，看到觀眾反應熱烈，很有成就感。

活動總製作人張琳（左起）、亞市善心人士Lily李和總導演王茜在活動中。（主辦方提供）

聯邦眾議員候選人Jenny Rae、南加華人經貿文化協會會長黃冬平等出席。