MHG陪伴慈善獎學金 邀熊貓快餐老闆程正昌擔任生命導師

頒獎典禮上熊貓餐飲集團共同創辦人程正昌（後排從左至右）、羅麗惠及中國醫藥大學前校長李文華院士與患罕見病學生Isabella（前）。（記者張宏／攝影）

以「攜手同行」（Rising Together）為主題的「MHG陪伴慈善獎學金」，26日在安那罕舉辦年度公益典禮，現場邀請熊貓餐飲集團共同創辦人程正昌（Andrew Cherng）擔任「生命導師」，和100名學生展開數小時面對面問答輔導。

該獎學金創辦人羅麗惠（Kitty Lo）表示，現場最令她感動的是程正昌對孩子們宛如孫子輩般諄諄教誨，貢獻數個小時分享自己的人生經驗和認真回答孩子們提出的每個問題。現場不僅學生們深受啟發，她也獲益良多，人要保持謙卑和感恩的心，身體力行回饋社會。

她說，MHG每年協助超過1000名低收入家庭及弱勢學子，除提供獎學金，更建立長期導師陪伴制度。自己一路走來，深知人生導師的重要性，她成立MHG獎學金就是希望幫助更多和當年的自己一樣，在人生道路上需要支持與鼓勵的孩子。這些孩子真正缺少不只是學費，而是在迷惘時有人願意相信和陪伴他。希望透過獎學金、導師制度與長期陪伴，讓更多弱勢孩子在人生重要階段獲得支持。

羅麗惠（右二）邀請熊貓餐飲集團共同創辦人程正昌（中）擔任生命導師。（記者張宏／攝影）

程正昌現場沒有在舞台上俯瞰，而是走到學生身旁，耐心傾聽每個學生的問題。他說，他的第一份工作是在餐廳當清桌員，後來慢慢成為服務生。他鼓勵年輕人正視金錢的正面力量，積極去賺錢，從兼職開始，兼職是最直接和商業接觸獲得經驗的機會。所有成功都是從零開始，把正確的事情一件件做好。他無論想得到什麼，都會先做好規畫，仔細思考然後一步步去爭取，他希望年輕人也能設立遠大目標，目標越大採取行動就越大。積極和不同的人接觸，學習他人工作方式，把自己變得更有魅力，提升深度和廣度，獲得更多人幫助。

MHG陪伴慈善獎學金創辦人羅麗惠（Kitty Lo）。（記者張宏／攝影）

中國醫藥大學前校長李文華擔任最高榮譽顧問，他表示，捐錢是做善事最直接方法，但真正願意花時間去指導年輕人最困難，因為每個成功人士都很忙，能抽出時間和年輕人聊一聊，他認為是很珍貴的事情。

以「攜手同行」（Rising Together）為主題的MHG陪伴慈善獎學金26日在安那罕舉辦年度公益典禮。（記者張宏／攝影）

獲獎學生Isabella罹患罕見疾病，因肌肉逐漸萎縮必須依靠輪椅生活，弟弟也患有相同疾病。她表示，自己曾因疾病與未知的未來感到害怕，曾在深夜默默流淚。MHG獎學金讓她獲得繼續參加試驗的勇氣，不是為自己，而是為所有因同樣疾病而抗爭的人。

學生Tina鄧一家頻繁搬家，且父母忙於工作，使她需要努力在家庭責任與學業之間取得平衡。她表示，在基金會指導下，她提升自己的領導能力，也學會如何透過合作，讓每個學生都能展現自己價值。