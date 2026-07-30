鑽石吧市府招募兼職人員 時薪最高33.55元

鑽石吧市公園與康樂局（Parks and Recreation Department）近日公告招募多項兼職。（鑽石吧市公園與康樂局官網）

鑽石吧 市公園與康樂局近日公告招募多項兼職，包括設施管理員（Facility Attendant）、康樂活動領隊（Recreation Leader）及康樂活動專員（Recreation Specialist），其中康樂活動專員時薪可達33.55美元，有意投入公共服務、社區活動或休閒娛樂工作的民眾可申請。

設施管理員為兼職臨時職位，時薪16.90至18美元，職缺將持續開放至額滿為止。

市府表示，此職位特別適合大學生、退休 人士或希望兼職工作的民眾，目前急需能配合周五、周六及周日晚班工作者，部分班次可能至凌晨2時30分。工作內容包括活動場地布置與撤場、桌椅及影音設備架設、清潔維護、巡查設施安全、協助婚禮、生日宴、退休派對等活動，以及支援長者課程、市府活動及其他社區休閒項目。

應徵者須具備高中畢業或以上學歷，並有一年與設施維護、清潔、活動布置或服務民眾相關的有薪工作經驗，持有加州 C級駕照。

康樂活動領隊同樣為兼職臨時職位，時薪16.90至18美元。主要負責協助規畫及執行兒童、青少年及成人休閒活動、運動聯盟、社區課程、藝術手作，並維持活動秩序，協助場地布置及完成各項活動紀錄。

需高中畢業或以上學歷，具一年與顧客服務或休閒活動相關工作經驗，或兩年以上志工服務經驗；錄取後須完成心肺急救訓練，並能搬運40磅物品及配合假日、夜間輪班。

康樂活動專員，每周工作30小時、享福利，可兼職，時薪25.04至33.55美元，申請截止日期為8月9日。

工作內容包括協助規畫、執行及督導青少年與成人運動計畫、球場分配、青少年活動及全市大型活動，同時負責管理兼職員工及志工、安排班表、維護活動安全、提供民眾服務及撰寫行政報告。

應徵者須具高中學歷及至少兩年大專相關課程，具有三年以上休閒娛樂、行政管理或顧客服務工作經驗；若教育程度較高，可折抵部分工作年資。此外，須持有有效加州駕照，並在受聘6個月內完成心肺急救證照。

上述職缺將以書面資格審查及面試方式甄選，獲錄取者須完成背景調查及體檢。詳情可至www.governmentjobs.com/careers/diamondbarca