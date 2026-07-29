美航商務艙隱私門 獲准啟用

美國航空A321XLR將於12月18日執飛紐約甘迺迪國際機場（JFK）至洛杉磯國際機場（LAX）等美國跨洲航線。（美國航空圖片）

商務艙隱私自由要實現了。隨著美國聯邦航空總署（FAA）於18日完成認證，美國航空A321XLR機隊旗艦商務艙（Flagship Suite）的滑動式隱私門終於獲准啟用，旅客將可享受原先承諾的完整高端飛行體驗。

Simpleflying報導，FAA已核准旗艦商務艙隱私門設計，美國航空將自即日起至今年秋季分階段啟用所有A321XLR機隊的隱私門功能。 A321XLR將於12月18日執飛紐約甘迺迪國際機場（JFK ）至洛杉磯國際機場 （LAX ）等美國跨州航線，之後陸續拓展至歐洲市場，未來數月還將新增更多歐洲航點。

美國航空此前接收首批A321XLR新機時，由於商務艙滑動門尚未通過FAA安全認證，航空公司只能將所有艙門固定在開啟狀態，無法提供旅客完整隱私空間，也因此多次向搭乘旅客致歉。A321XLR是目前全球航程最遠的窄體客機，美國航空是美國首家營運此機型的航空公司。該機主要投入需求較低、但仍具市場潛力的跨大西洋航線，讓航空公司以較低成本營運歐洲長程航班，而無需使用大型廣體客機。

Flagship Suite為美國航空最新旗艦商務艙產品，採1-1魚骨式（Herringbone）座位配置，每位旅客皆可直接進出走道。除座椅可完全平躺外，還配備大型娛樂螢幕、無線充電板、萬用電源插座及個人冷氣出風口。可完全關閉的滑動式隱私門則是最大亮點。航空公司表示，隱私門啟用後，旅客可在夜間長途航班獲得更安靜私密休息空間，同時減少走道人流及鄰座乘客帶來的干擾，無論睡眠、工作或觀賞機上娛樂，都能享有更舒適飛行體驗。

目前美國航空A321XLR共配置155個座位，包括20席Flagship Suite商務艙、12席豪華經濟艙及123席經濟艙，也是目前全球唯一同時配置商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三種客艙等級的A321XLR營運航空公司。搭乘Flagship Suite的旅客除享有可關閉式隱私門外，還可使用優先報到、優先安檢、優先登機、優先行李服務和貴賓室等多項尊榮禮遇。

美國航空A321XLR機隊商務艙的滑動式隱私門終於獲准正式啟用，旅客將可享受原先承諾的完整高端飛行體驗。（美國航空圖片）