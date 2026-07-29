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紐森外遇對象心聲 再引關注

編譯廖宜怡／綜合報導
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「浮華世界」28日刊出加州州長紐森20年前緋聞對象里皮，以其角度講述她與紐森關係...
「浮華世界」28日刊出加州州長紐森20年前緋聞對象里皮，以其角度講述她與紐森關係的文章。（美聯社）

在「浮華世界」（Vanity Fair）28日刊登的一篇文章中，加州州長紐森（Gavin Newsom）昔日緋聞對象以第一人稱闡述了她與紐森20年前發生的婚外情，同時對紐森在其回憶錄中對這段關係的說法提出了異議。

舊金山紀事報報導，在紐森今年稍早出版的回憶錄中，他用了一個段落講述他在擔任舊金山市長期間與其秘書里皮（Ruby Rippey）的婚外情。紐森稱，他與里皮會在辦公室裡調情，但遭到其妹喜萊莉（Hilary）警告，強調里皮是其好友兼副幕僚長圖爾克（Alex Tourk）的妻子。

紐森在回憶錄中寫道：「露比（里皮）和一群幕僚來我家聚會，她是最後一個離開的。這是一次非常愚蠢，也是非常短暫的經歷。一年後，露比決定向她的康復小組坦白一切，我也向喜萊莉和圖爾克坦白了。」

然而，在「浮華世界」文章中，里皮表示她與紐森的婚外情關係長達數月，期間兩人多次幽會。她還提到，紐森暗示是他告訴其前夫這件事，這讓她非常生氣。

里皮在文章中寫道：「這雖然是個小細節，但意義重大，一直讓我耿耿於懷。從我的角度來看，他這番話將功勞歸於自己，事實上，真相並不是他告訴亞歷克斯（圖爾克）的，而是我。」

多年來，一直有傳言稱，由於她是紐森的雇員，兩人之間存在權力不對等，這段關係是被迫的。里皮對此說法予以否認。表示這段關係是雙方自願的，而且多次私下會面都是她主動安排。

里皮說：「堅守底線的責任在於必須堅守底線的一方，但我沒有做到。我並非偶然闖入這個空間，是我看到了機會，而且抓住了這個機會。因此，我必須對我的作為負責。」

里皮表示，在婚外情曝光後，當時身分還是紐森女友的珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）曾指責她，讓她十分受傷。不過，珍妮佛發表批評言論後很快就道歉，並在一年後與紐森結婚。

里皮在這篇文章中也提到前副總統賀錦麗，表示賀錦麗給了她最好的建議，那就是：保持沉默，直到準備好開口。

里皮說：「對我的前老闆來說，這件事只是他漫長晉升路上的一個小註腳。對我而言，它卻將我的人生從此一分為二。」

紐森發言人高登（Izzy Gardon）28日針對這篇文章發出聲明說：「州長承認了自己的責任，並在近20年前他還是市長時就已公開道過歉。之後，他遇到了現任妻子，組建了家庭，一直致力為加州人民服務。他曾在回憶錄中談到人生這一篇章，現在，出於對所有相關人士的尊重，他不會再補充任何訊息。」

精華 FAQ

  • 她以第一人稱回顧與紐森20年前的婚外情，並對紐森回憶錄中的說法提出異議，特別是對關係長短與誰先坦白等細節表達不滿。

  • 她否認這段關係是被迫的，強調自己與紐森的會面多次是主動安排，並表示自己看到了機會也抓住了機會，因此應對自己的行為負責。

  • 發言人表示，紐森早已承認責任並在近20年前公開道歉，之後已建立家庭並專注為加州服務，因此不會再對這段往事補充更多內容。

紐森 舊金山 加州

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