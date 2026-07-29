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北京奧運水立方 南加有迷你版

記者啟鉻╱洛杉磯報導
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南加州克萊蒙麥肯納學院校園內，一座透明玻璃立方體靜靜矗立在深色倒映池之上，尤其夜...
南加州克萊蒙麥肯納學院校園內，一座透明玻璃立方體靜靜矗立在深色倒映池之上，尤其夜幕低垂、燈光亮起時，更顯晶瑩剔透、魅力十足。這座名為The Kube、又稱Living Room的建築，是校園最具代表性的地標之一。（記者啟鉻╱攝影）

加州克萊蒙市（Claremont）的克萊蒙麥肯納學院（CMC）校園內，一座透明玻璃立方體靜靜矗立在深色倒映池之上，尤其夜幕低垂、燈光亮起時，更顯晶瑩剔透、魅力十足。這座名為The Kube、又稱「客廳」（Living Room）的建築，是校園最具代表性的地標之一。

據Discover Claremont網站介紹，The Kube位於克萊蒙麥肯納學院的Kravis Center內，由世界知名建築師Rafael Viñoly設計。整座中心共五層樓，建築面積約16萬2000平方英尺，是一棟結合教學、行政與研究功能的現代化建築，也是校園最具代表性建築之一。

最引人注目的是中央的The Kube。這座玻璃立方體採用四面全透明設計，大量引入自然光，使室內全天保持明亮通透。建築下方設有黑色花崗岩倒映池，平靜的水面映照玻璃建築與藍天白雲，讓The Kube如同懸浮水面之上，營造極具現代感與藝術性的視覺效果。

The Kube雖然名為Living Room，卻不是一般休閒空間，而是校園裡最受學生歡迎的閱讀與思考場所。每天都有不少學生在此閱讀、準備考試、完成作業，或利用課餘時間沉澱思緒，遠離喧囂。

除了令人驚艷的建築外觀，Kravis Center也是一座兼顧環境永續理念的綠色建築。該建築榮獲LEED金級（LEED Gold）綠建築認證，代表符合嚴格的節能、環保與永續設計標準，充分展現現代建築兼顧美學、功能與環境責任的設計理念。

值得一提的是，The Kube獨特透明立方體造型，讓不少華人遊客聯想到北京2008年奧運的著名地標國家游泳中心「水立方」（Water Cube），比作南加迷你版「水立方」。兩座建築都以立方體作為主要設計元素，並大量運用透明外牆與自然採光，營造出輕盈通透的視覺效果，因此都成為所在地最具辨識度的現代建築之一。

不過，兩者的設計理念與功能各具特色。水立方是一座國際級體育場館，以水泡結構象徵水的流動與生命力。The Kube則是大學校園中的閱讀與交流空間，強調寧靜、開放與人文氛圍。雖然一座服務國際體育賽事，一座屬於高等教育校園，但兩者都成功將建築美學、實用功能與環境理念融為一體，分別成為城市與校園的重要地標。

Kravis Center地址：888 Columbia Avenue Claremont, CA 91711。

北京2008年奧運的著名地標國家游泳中心「水立方」（Water Cube）。（美...
北京2008年奧運的著名地標國家游泳中心「水立方」（Water Cube）。（美聯社）

精華 FAQ

  • The Kube位於克萊蒙麥肯納學院的Kravis Center內，是校園最具代表性的地標之一。整座中心共有5層樓，結合教學、行政與研究功能，外觀以透明玻璃立方體最為醒目。

  • 因為它同樣以立方體作為主要設計元素，並大量運用透明外牆與自然採光，形成輕盈通透的視覺效果。華人遊客因此聯想到北京奧運的水立方，稱它是南加州迷你版。

  • The Kube名為Living Room，實際上是學生常用的閱讀與思考空間，許多人在此讀書、準備考試或完成作業。Kravis Center也獲LEED Gold認證，展現節能、環保與永續設計理念。

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