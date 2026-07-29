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加州客家會 熱情接待長庚科大參訪團

記者張庭瑜╱綜合報導
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美國加州客家會舉行海外學習參與證書頒發儀式，肯定長庚科技大學參訪團學生完成海外學...
美國加州客家會舉行海外學習參與證書頒發儀式，肯定長庚科技大學參訪團學生完成海外學習與文化交流活動。（主辦單位提供）

為促進台美青年交流、拓展國際視野，美國加州客家會日前接待長庚科技大學海外學習參訪團，安排拜會洛僑中心，並參訪醫療機構及進行客家文化交流，讓師生深入了解南加州醫療服務、海外僑社發展及客家文化。此次也是加州客家會自2023年來第三度協助長庚科大辦理海外學習交流活動。

參訪團首先前往洛僑中心，由主任張皓鈞接待。張皓鈞介紹僑委會推動海外僑教、青年交流及服務僑胞等工作，並分享洛杉磯僑界發展現況，鼓勵青年把握海外學習機會，培養國際視野，未來成為促進台灣與國際交流的重要橋梁。

加州客家會則安排客家文化交流，介紹客家歷史、文化精神，以及海外客家社團在文化傳承、社區服務及公益參與等成果，讓學生進一步認識客家文化及南加州僑界凝聚鄉親、服務社區的努力。

加州客家會表示，此次活動順利完成，感謝會長羅蔭葉、監事長黃永鉅，以及全體理監事、顧問、會員與工作團隊共同協力，展現僑界支持青年教育與國際交流的熱忱。未來將持續推動台美青年交流、醫療教育合作及客家文化傳承，整合僑界資源，提供更多海外學習與交流機會，協助台灣青年拓展國際視野，也讓更多人認識台灣與客家文化的多元面貌。

活動中並舉行海外學習參與證書頒發儀式，由客家會榮譽顧問于仁豪、江瑞瀛、徐菡美、陳英煌、羅明及僑務委員共同頒發「海外學習參與證書」給全體學生。

參訪結束後，加州客家會副會長柯欣侑邀請師生及接待人員前往友誼高爾夫球山莊（Friendly Hills Golf Country Club）舉行交流晚宴，分享海外學習心得，增進彼此情誼。

美國加州客家會安排交流晚宴，與長庚科技大學海外學習參訪團師生交流互動，分享海外學...
美國加州客家會安排交流晚宴，與長庚科技大學海外學習參訪團師生交流互動，分享海外學習心得。（主辦單位提供）

長庚科技大學海外學習參訪團拜會洛杉磯華僑文教服務中心，與主任張皓鈞（前排中）交流...
長庚科技大學海外學習參訪團拜會洛杉磯華僑文教服務中心，與主任張皓鈞（前排中）交流海外僑教及青年國際交流議題。（主辦單位提供）

精華 FAQ

  • 主要是促進台美青年交流，並讓長庚科大的師生透過海外學習，深入了解南加州醫療服務、僑社發展與客家文化，同時拓展國際視野與交流經驗。

  • 參訪團先拜會洛僑中心，由主任張皓鈞介紹僑委會的海外僑教、青年交流與服務僑胞工作，也分享洛杉磯僑界現況，鼓勵青年把握海外學習機會。

  • 客家會安排客家歷史與文化精神介紹，並舉行海外學習參與證書頒發儀式，最後還設交流晚宴增進情誼，展現僑界支持青年教育、國際交流與文化傳承的熱忱。

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