爾灣市攜手青少年AI公司 偵測野火

南加州爾灣市（Irvine）宣布與一家由青少年創辦的人工智慧（AI）野火偵測公司合作，利用AI技術提升野火的早期偵測能力，避免大規模野火發生。(取自SensoRy AI官網）

KTLA電視台報導，南加州爾灣 市宣布與一家由青少年創辦的人工智慧 （AI）野火偵測公司合作，利用AI技術提升野火的早期偵測能力。

報導指出，這家名為SensoRy AI公司由高中生Ryan Honary創立。他主導開發的系統，透過在爾灣開放空間保護區（Irvine Open Space Preserve）部署超早期野火偵測與風險評估感測器網絡，可在野火剛開始燃燒時就迅速發現火源。爾灣市府表示，這套系統有助及早預警，降低野火擴大風險。爾灣市2025年已與SensoRy AI及橙縣消防局合作，安裝多組測試感測器。結果顯示，這些設備在偵測野火初期火源及提供火災風險數據方面表現「極為有效」。

根據計畫，這項大規模感測器部署工程，預計將於2027年初正式展開。這項技術採用無線網狀（wireless mesh）感測器網絡，結合公司專有AI分析技術，可在野火剛開始燃燒時即進行偵測。這些感測器並非取代現有的AlertCalifornia野火監測攝影機，而是作為互補系統，透過填補攝影機視野死角，並利用不同於傳統攝影機的偵測技術，提升野火早期發現能力。

此外，該系統採用低成本、易於部署且可擴充的設計，不需要依賴既有基礎設施，因此能快速安裝於野火高風險地區及偏遠山區，進一步擴大野火監測範圍。

Ryan Honary表示，創立這項計畫初衷，是希望透過科技保護民眾生命、財產及自然生態系統，降低野火帶來的毀滅性衝擊。如今能夠與爾灣市府合作，將技術實際應用於野火防災，象徵這項使命邁出了重要的一步。

2026秋季，Ryan Honary將以「野火研究獎學金」（Wildfire Fellowship）成員身分，進入史丹福大學就讀。不過，爾灣市府表示，民眾不必擔心他的求學影響計畫推動，因為他仍將直接參與SensoRy AI的各項工作，持續投入AI野火偵測技術的研發與部署。