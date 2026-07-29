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旅美台灣作曲家江宜臻 入圍好萊塢獨立音樂獎

記者張庭瑜╱綜合報導
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旅美台灣作曲家江宜臻長年投入電影及影像配樂創作。（江宜臻提供）
旅美台灣作曲家江宜臻長年投入電影及影像配樂創作。（江宜臻提供）

2026年好萊塢獨立音樂獎（HIMA）日前公布入圍名單，旅美台灣作曲家江宜臻以原創管弦樂作品「Dream Sequence」，從全球眾多參賽作品中脫穎而出，入圍「最佳當代古典音樂」（Best Contemporary Classical）獎。頒獎典禮將於30日在洛杉磯阿瓦隆好萊塢劇院（The Avalon Hollywood）舉行。

該獎項共有10人入圍，同一獎項其他入圍者包括葛萊美獎得主Sharon Farber、五度獲葛萊美獎提名的作曲家David Arkenstone，以及曾參與「海洋奇緣」、「阿凡達」等電影錄音製作的音樂家Cameron Stone等。

現居洛杉磯的江宜臻長年投入電影及影像配樂創作，曾獲美國Jon Vickers電影配樂獎、維也納Caneres國際音樂比賽作曲首獎，2025年再獲義大利Apulia電影配樂獎肯定，作品也曾在新加坡國際電影節等多個國際影展放映。

「Dream Sequence」以管弦樂描繪夢境與現實交錯的心理狀態，透過聲部及配器變化，呈現人物內心的情緒轉折。作品由曾參與電影「魔法壞女巫」的助理混音師Alec Lubin，以及曾擔任影集「黑鏡」配樂編輯的Jacob Bauman參與錄製及混音。江宜臻表示，此次入圍是對她創作的一份肯定，也希望藉由音樂，讓更多人看見台灣音樂家的作品與實力。

好萊塢獨立音樂獎由Hollywood Music in Media Awards（HMMA）創辦人Brent Harvey創立，表揚全球獨立作曲家、音樂創作者、製作人及錄音師等音樂工作者。HMMA歷年入圍及得獎者包括Hans Zimmer、Ludwig Göransson、Danny Elfman及Alexandre Desplat等知名電影配樂作曲家。HIMA顧問委員會由多位葛萊美獎得主及資深音樂產業人士組成，本屆頒獎嘉賓包括奧斯卡獲獎電影製片人Sean Fernald、葛萊美獎提名創作歌手Shelly Peiken，以及奧斯卡提名詞曲創作者Allan Rich。

江宜臻2025年獲義大利Apulia電影配樂獎肯定。（江宜臻提供）
江宜臻2025年獲義大利Apulia電影配樂獎肯定。（江宜臻提供）

精華 FAQ

  • 她是以原創管弦樂作品「Dream Sequence」入圍2026年好萊塢獨立音樂獎的「最佳當代古典音樂」獎項，從全球眾多參賽作品中脫穎而出。

  • 頒獎典禮預計於30日在洛杉磯的阿瓦隆好萊塢劇院舉行，屆時將公布各獎項得主，並由多位業界與創作人士擔任頒獎嘉賓。

  • 江宜臻長年投入電影與影像配樂創作，曾獲美國Jon Vickers電影配樂獎、維也納Caneres國際音樂比賽作曲首獎，2025年也再獲義大利Apulia電影配樂獎肯定。

好萊塢 洛杉磯 義大利

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