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Habit Burger連三年奪全美最佳漢堡

記者張宏／綜合報導
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Habit Burger的招牌漢堡Double Char再次榮登「全美最佳速食漢...
Habit Burger的招牌漢堡Double Char再次榮登「全美最佳速食漢堡（Best Fast Food Burger）」冠軍，擊敗In-N-Out。(Habit Burger & Grill網站）

它到底有多好吃？連續三年打敗In-N-Out奪全美第一！USA Today最新公布的十大讀者選擇獎評選結果，Habit Burger的招牌漢堡Double Char再次榮登「全美最佳速食漢堡（Best Fast Food Burger）」冠軍，擊敗In-N-Out、Shake Shack、Five Guys等多家知名連鎖品牌，該漢堡自2024年以來一直穩坐榜首。

加州知名連鎖漢堡品牌Habit Burger & Grill創立於1969年，第一家門市位聖塔芭芭拉，當時店名為Hamburger Habit。經過半個多世紀發展，目前已在美國14個州及海外市場擁有超過380家分店，是美國西岸最具代表性的漢堡品牌之一。

Double Char是Habit Burger最具代表性的招牌產品，採用兩片炭火直烤牛肉漢堡排，搭配焦糖洋蔥、生菜、番茄、酸黃瓜及美乃滋，夾入烘烤麵包中，顧客也可加價升級起司，成為Double Char Cheese版本。品牌一直以炭火直烤帶來的獨特香氣作為主要特色。

這不是Habit Burger的Double Char首次奪冠，品牌2024年曾因擊敗In-N-Out而在洛杉磯國際機場（LAX）附近豎立大型廣告看板，上面幽默寫著：「恭喜獲得第二名，In-N-Out」，當時引發不少話題，成為速食品牌間樸素商戰火藥味的經典案例。最損的是2025年In-N-Out掉到第四名，Habit Burger為省錢直接把廣告牌改成恭喜第四名，還加了「Again」，表示自己再次奪冠。

今年大概不需要再改廣告牌，因為這次In-N-Out是第二名。此次評選由《USA Today》10Best編輯團隊及漢堡專家共同提名候選名單，再由全美讀者投票選出最終排名。

今年「全美十大最佳速食漢堡」第二名是In-N-Out的Double-Double漢堡，其次是Freddy's Frozen Custard & Steakburgers的Freddy's Original Double、A&W Restaurants的Papa漢堡、Culver's的雙層黃油芝士漢堡、Shake Shack的SmokeShack、Five Guys的Cheeseburger、Burger King的Whopper、Wendy's的Son of Baconator與Whataburger的Double Meat Whataburger。

Habit Burger恭喜In-N-Out廣告牌直接展示了漢堡界的商戰。(Ha...
Habit Burger恭喜In-N-Out廣告牌直接展示了漢堡界的商戰。(Habit Burger & Grill圖片）

精華 FAQ

  • 冠軍是Habit Burger & Grill的招牌漢堡Double Char，這已是它連續3年奪冠。評選由USA Today 10Best編輯團隊與漢堡專家提名後，再由全美讀者投票決定。

  • Habit Burger主打炭火直烤牛肉漢堡，Double Char以兩片炭烤牛肉排搭配洋蔥、生菜、番茄、酸黃瓜與美乃滋，風味鮮明，成為品牌最具代表性的招牌產品。

  • 第二名是In-N-Out的Double-Double，第三到第十名依序包括Freddy's、A&W、Culver's、Shake Shack、Five Guys、Burger King、Wendy's與Whataburger，競爭相當激烈。

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