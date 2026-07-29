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男攀岩喪命 亞裔孕妻募款度難關

記者張庭瑜／綜合報導
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Andy Ferrarone（右）攀岩意外身亡，留下懷孕8周的妻子Nina Ki...
Andy Ferrarone（右）攀岩意外身亡，留下懷孕8周的妻子Nina Kim。（取自Andy Ferrarone紀念頁rememberandy）

KTLA電視台報導，33歲聖地牙哥男子Andy Ferrarone 12日在大熊湖攀岩時發生嚴重意外，送醫搶救後仍於15日傷重不治。妻子Nina Kim目前懷孕8周，未來將獨自迎接新生命。親友已透過GoFundMe發起募款，盼協助她支付丈夫住院期間的醫療費用、房租及育兒開銷，陪伴她度過難關。

募款發起人Brian Cox表示，Andy在事故中身受重傷，送醫後一度仰賴維生系統治療，最終仍因傷勢過重離世。Nina原本擔任空服員，得知懷孕後已暫停工作；儘管遭逢丈夫驟逝，她仍決定生下孩子，未來將獨自肩負養育責任。如今，她除須承擔Andy住院及維生治療期間的龐大醫療費，也要負擔房租與日常生活開銷。

募得款項將用於支付醫療帳單，以及購買孩子出生後第一年所需尿布、嬰兒用品及其他生活必需品。發起人Brian Cox希望，這筆善款能減輕Nina的經濟壓力，讓她與孩子擁有穩定、安全的生活環境。他表示，Andy與Nina感情深厚，兩人個性開朗、待人熱情，為身邊親友帶來許多歡樂；希望透過社會各界支持，協助Nina走過人生最艱難的時刻，也讓Andy的愛與精神在即將出生的孩子身上延續。

截至發稿，募款已獲318人響應，累計募得4萬1965美元，約達6萬5000美元目標的65%。Brian Cox表示，善款將全數交由Nina使用，不論金額多寡，都是一份支持與心意，並呼籲各界踴躍捐助或分享募款資訊，陪伴她與腹中孩子走過這段艱難時期。

Gofundme連接：https://www.gofundme.com/f/support-nina-and-baby?cdn-cache=0

精華 FAQ

  • Andy Ferrarone 12日在大熊湖攀岩時發生嚴重意外，受傷後被緊急送醫搶救，期間一度依賴維生系統治療，但仍在15日因傷勢過重離世。

  • Nina Kim懷孕8周，原本已因懷孕暫停空服員工作，如今又失去丈夫，接下來將獨自面對生產、育兒、房租，以及Andy住院和維生治療所累積的醫療帳單。

  • 募得款項將用於支付醫療費用、房租與日常開支，並購買嬰兒出生後第一年所需的尿布、嬰兒用品及其他生活必需品，幫助Nina和孩子穩定生活。

亞裔 聖地牙哥 GoFundMe

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