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Habit漢堡店 推出名廚韓式餐點

編譯廖宜怡／綜合報導
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速食連鎖店Habit將推出出自名廚蒂拉之手的韓式餐點。（Habit漢堡提供）
速食連鎖店Habit將推出出自名廚蒂拉之手的韓式餐點。（Habit漢堡提供）

很多人都吃過韓式炸雞，但你吃過韓式漢堡嗎？

Press-Enterprise報導，從7月22日起，速食連鎖店Habit Burger & Grill將推出出自知名亞裔主廚蒂拉（Jet Tila）之手的韓式街頭美食餐點。蒂拉已開始在Habit擔住駐店主廚。

Habit品牌行銷總監萊登麥爾（Jack Lettenmair）說：「我們真心希望這次推出的餐點能讓消費者感覺道地，而我們第一位想合作的人就是這位。」

蒂拉是洛杉磯本地人，曾於2020年獲得詹姆士比爾德基金會大獎（James Beard Foundation Award）提名，並多次獲得日間時段艾美獎（Daytime Emmy）提名，他也經常出現在多個美食頻道節目中。

蒂拉在此次活動中推出了三款新品，包括「韓式甜辣烤牛肉漢堡配培根和洋蔥圈」、「韓式炸雞塊」和「韓式鍋巴沙拉」。

「韓式甜辣烤牛肉漢堡配培根和洋蔥圈」以烤牛肉餅為底，搭配美式起司、培根、洋蔥圈、蒜泥美乃滋和韓式甜辣醬，以烤過的布莉歐麵包包起；「韓式炸雞塊」是裹有雙層香料麵包屑的炸雞塊，淋上甜辣醬和自製的酪奶牧場沙拉醬，最後撒上貝果調味料；「韓式鍋巴沙拉」有烤雞胸肉、羅馬生菜、高麗菜絲、蛋、番茄、小黃瓜、紅洋蔥、鍋巴和貝果調味料，佐以甜辣醬。

Habit表示，蒂拉推出的韓式菜單只供應到9月15日，之後將提供由其他駐店主廚推出的全新餐點，每一款菜單都只供應八周，直到2027年1月。

精華 FAQ

  • 這次主打韓式街頭美食風味，由知名主廚Jet Tila設計，將韓式甜辣元素結合漢堡、炸雞塊與沙拉，做成限時供應的速食新品。

  • 他推出3款新品，分別是韓式甜辣烤牛肉漢堡配培根和洋蔥圈、韓式炸雞塊，以及韓式鍋巴沙拉，皆搭配甜辣醬與多種配料。

  • Jet Tila的韓式菜單從7月22日開賣，供應到9月15日；之後Habit會由其他駐店主廚接手，每8周更換一次新菜單，持續到2027年1月。

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