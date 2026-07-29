遭斷指抽乾血 加州無頭女屍15年未破案

寇恩縣2011年發生一起兇殺案，相關人員直到2024年才確認死者身分為摩爾，但迄今仍未破案。（寇恩縣警局）

加州 郵報報導，一起震驚加州的離奇命案，至今仍陷破案僵局。15年前，一名64歲女子被發現陳屍葡萄園，遺體不僅遭斬首，全身血液還被抽乾。由於兇嫌刻意掩蓋，警方十多年來一直無法確認其身分，直到兩年前，靠著調查性基因族譜（Investigative Genetic Genealogy）技術，終查出死者為摩爾（Ada Beth Kaplan Moore）。

2011年3月29日，警方在寇恩縣（Kern County）阿文市（Arvin）Wheeler Ridge Road東側葡萄園旁一條土路上發現摩爾遺體，距離她當時的居住地，聖塔克拉利塔（Santa Clarita）約60哩。之後13年，她一直以「2011年無名女屍（Jane Doe 2011）」身分存在於冷案檔案中。

根據寇恩縣警局辦公室，警方幾乎用盡所有辨識方式，仍無法確認死者是誰，當時沒有任何失蹤人口通報與她相符，指紋比對也毫無結果。調查人員指出，兇嫌對死者採取極端手法，遺體被發現時全身赤裸、斬首、雙手拇指被切，警方更相信兇嫌在棄屍前，已抽乾其全身血液。

殘忍的兇案現場，當年第一時間到場的警員至今難以忘懷。前寇恩縣警局探員普魯伊特（Ray Pruitt）告訴KGET電視台，「記得當時警方及法醫調查人員到現場都說不出話來。我們面面相覷，試圖理解眼前的一切，感覺非常不真實。」他形容，這種等級的兇案，相關人員「可能一輩子只會遇到一次，甚至終身都不一定碰得到。」寇恩縣警局兇案組哈伯德（David Hubbard）也認為「如此駭人聽聞的案件非常罕見。」

警方認為，兇手似有意佈置死者擺放位置，希望遺體被發現。警方也相信「兇嫌花費大量心力摧毀證據、阻止警方識別死者，故多年來此案始終是個謎。」

直到2024年1月，透過近年發展迅速的基因族譜技術，寇恩縣警局辦公室確認死者為摩爾。資料顯示，她出生於紐約，就讀森林丘高中（Forest Hills High School），12年級還獲得紐約州獎學金（New York State Scholarship Award）。根據畢業紀念冊，她曾夢想成為首席芭蕾舞者，之後搬到加州結婚。

2011年8月，摩爾的丈夫投書聖塔克拉利塔谷信號報（The Santa Clarita Valley Signal），稱兩人於2009年分居，她因「身價數百萬美元的富豪」離開他。但是，調查人員並未公開表明該信是否與謀殺案相關。

儘管此案已確認死者，然兇嫌至今仍逍遙法外。寇恩縣警局呼籲，無論是用「Ada Beth」或「Ada Kaplan」的名字認識摩爾者與警方聯繫，細微的人際關係都可能是破案關鍵。可電661-861-3110，匿名提供線索661-322-4040。