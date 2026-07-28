密州1家8口命案 警判「殺人後自殺」 2養女疑來自中國

密西根州渥太瓦縣（Ottawa County）Grand Haven Township一棟住宅內發生滅門血案，警研判為自殺謀殺案。（谷歌地圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 密州Grand Haven Township一家8口遭槍殺後縱火。

密州Grand Haven Township一家8口遭槍殺後縱火。 重點二： 警方調查確認主嫌Kristopher先殺妻兒再自殺。

警方調查確認主嫌Kristopher先殺妻兒再自殺。 重點三：兩名亞裔養女疑來自中國，家中寵物也罹難。

每日郵報報導，美國密西根州 渥太瓦縣（Ottawa County）警方最新調查顯示，7月24日造成一家八口喪命的Grand Haven Township滅門血案，已確認為殺人後自殺案件。

47歲的Kristopher Karolkiewicz與其39歲的妻子Amanda「Mandy」Karolkiewicz，以及六名年齡介於5歲至15歲的子女，24日上午被發現陳屍於他們當地市值75萬美元住宅內。

案發之初，官方原將此事列為「可疑案件」，因所有死者皆於火勢蔓延前身中槍傷。直至本27日，渥太瓦縣警長辦公室證實，他們研判Kristopher開槍殺害妻子與六名子女後，隨即在住宅內多處縱火。確切起火方式仍待釐清。

警方表示，Amanda與六名子女的死因已列為「他殺」，Kristopher的死因則列為「自殺」。

六名子女中，四人為Kristopher的親生子女，另兩人則為夫婦倆收養。警方尚未公布子女姓名，僅透露其中四名兒子分別為15歲、12歲、11歲與5歲，另兩名女兒皆為11歲。根據臉書上的一張照片，夫妻倆與兩名亞裔 養女曾在中國城市拍照，2養女疑似來自中國。

當地福斯電視台Fox 17報導指出，火場中的家中寵物也因吸入濃煙而死亡，寵物數量目前不明。

就在警方公布最新調查結果前數小時，外界得知這個家庭此前已接連遭逢兩起悲劇。Amanda的父母Becky及Steve Lawwill六年前才痛失愛子Allston Lawwill。WSYM-TV報導，28歲的Allston Lawwill於新冠疫情期間開始使用古柯鹼與鴉片類藥物並迅速成癮，數月後獨自搬到Lansing居住，與妻子Kassandra及三名子女分居，最終於2020年11月25日被發現身亡，且已離世三天，生前最後一次聯繫對象是他的妻子。

此外，根據一個家族募款頁面，Amanda與Allston還有另一名小弟Dillan，同樣已經過世，詳細情況並未對外公開。在痛失女兒、女婿與外孫之後，Becky形容這是「發生在一家八口身上、如此醜陋的事」。

Amanda與Kristopher於2009年結婚。他們最小的孩子本將進入Peach Plains Elementary就讀幼稚園，Amanda正是該校老師；最年長、15歲的孩子則剛升上高中，最近剛開始上駕駛訓練課程。