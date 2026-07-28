遭送餐機器人撞傷 亞利桑納州婦人提告

遭送餐機器人撞傷的婦人，狀告機器人公司星艦科技。（星艦科技官網）

12News電視台報導，她差一點就喪命了！2023年，時年73歲的亞利桑納坦帕（Tempe）居民佩雷茲（Trudy Perez）在亞利桑納州 立大學（ASU）停車場擔任管理員時，遭一台行徑「囂張」的送餐機器人撞倒在地，造成重傷。目前她對這家自動送貨機器人公司「星艦科技」（Starship Technologies）提起訴訟，指事故造成她脊椎骨折等嚴重傷害。該案預計明年初交由陪審團審理。

訴狀指出，該機器人原本在佩雷茲前方行駛，卻突然倒退並撞上她。根據亞利桑納州立大學警方報告，佩雷茲倒地後，機器人竟再次倒退撞她，當時她「倒在地上，神情痛苦，左臂還有一道約四吋長撕裂傷。」代表佩雷茲的維拉納律師事務所（Vrana Law Firm）提供給12News聲明表示，佩雷茲因這起事故造成的傷勢，已留下「終身殘疾」。

未參與該案的律師科爾斯魯德（Josh Kolsrud）告訴12News，根據亞利桑納州的法律，送餐機器人需由真人操作員遠端操控，每台機器人也需投保至少10萬美元責任險。「這代表業者有責任確保機器人不會無故傷害他人；同樣地，若有人破壞機器人，也可能需承擔法律責任。」加州郵報已聯繫星艦科技尋求回應。

遭送餐機器人撞傷的婦人，狀告機器人公司星艦科技。（星艦科技官網）