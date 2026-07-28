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加州2城市擠進全美最健康前10 舊金山第6 爾灣第7

記者謝雨珊／綜合報導
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部分南加州城市全年良好空氣品質天數較少，這份報告也提醒，在空氣品質較差的這些城市...
部分南加州城市全年良好空氣品質天數較少，這份報告也提醒，在空氣品質較差的這些城市，尤其是患有氣喘或其他呼吸系統疾病的居民，在進行戶外運動時可能面臨更多限制。（示意圖取自Pexels）

加州有兩座城市在最新健康城市評比中脫穎而出，名列全美最健康城市前10名。根據美國運動醫學學會（American College of Sports Medicine，ACSM）與Elevance Health Foundation公布的「2026年美國健康城市指數（American Fitness Index）」報告，南加州爾灣和北加州舊金山雙雙入選全美10大最健康城市。其中，舊金山排名第6，爾灣排名第7；值得注意的是，爾灣在2025年跌出前10、排名第12後，今年成功重返榜單。

此次報告城市排名主要依據35項指標綜合評估，包括居民健康狀況、運動參與程度、公園與休閒設施可近性，以及政府推動健康生活的相關政策與社區基礎建設等。在全美100個人口最多的城市中，加州兩座城市僅次於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）、華盛頓特區、明尼阿波利斯（Minneapolis）、西雅圖及丹佛，躋身前10。其中，阿靈頓連續第9年蟬聯全美最健康城市冠軍，其他進入前10名的城市還包括亞特蘭大、威斯康辛州麥迪遜（Madison）及波士頓。

「你居住的地方，越來越決定你的健康程度。」ACSM前任主席、健康城市指數顧問委員會主席Stella Volpe表示，健康程度較高的城市並非只是鼓勵居民運動，而是透過交通規畫、城市設計及公共設施，讓身體活動自然融入日常生活。

Volpe指出，長期維持高排名的城市，成功關鍵並非依靠單一計畫或一次性投資，而是逐步建立支持健康生活的完整城市系統，讓居民更容易步行、騎自行車或參與戶外活動。

這份報告顯示，排名前10名的城市，居民肥胖率明顯低於排名較後的城市，部分城市差距甚至超過10個百分點。此外，這些城市居民使用步行、自行車及公共交通工具的比例也較高，反映城市環境與生活方式對健康具有重要影響。

相較之下，排名較低的城市，居民罹患糖尿病、肥胖症及心血管疾病的比例較高。

不過，部分南加州城市也因環境因素面臨挑戰。報告指出，由於全年良好空氣品質天數較少，包括長堤（Long Beach）、洛杉磯、河濱（Riverside）、聖地牙哥及Chula Vista等城市，被列入空氣品質表現較差的城市。

報告提醒，在空氣品質較差的城市，尤其是患有氣喘或其他呼吸系統疾病的居民，在進行戶外運動時可能面臨更多限制。

加州有兩座城市在最新健康城市評比中脫穎而出，名列全美最健康城市前十名。其中一座城...
加州有兩座城市在最新健康城市評比中脫穎而出，名列全美最健康城市前十名。其中一座城市是南加州爾灣。（本報檔案照／取自橙縣爾灣市臉書）

精華 FAQ

  • 根據2026年美國健康城市指數，加州共有2座城市進入前10，分別是北加州的舊金山與南加州的爾灣，兩者都在全美100個人口最多城市中表現突出。

  • 舊金山在最新榜單中排名第6，爾灣排名第7；其中爾灣去年曾跌到第12名、跌出前10，今年則成功回升，重新擠進全美最健康城市前10。

  • 報告以35項指標綜合評估，涵蓋居民健康狀況、運動參與程度、公園與休閒設施可近性，以及政府推動健康生活的政策與城市基礎建設等面向。

舊金山 加州 爾灣

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