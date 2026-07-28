亞市府因譴責關美滿挨告 法院駁回

關美滿是亞凱迪亞第一位亞裔女市長，她在2025年被議會「譴責」。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯高等法院法官已駁回一宗挑戰亞凱迪亞 市議會2025年對前市長、現任市議員關美滿（Sharon Kwan）提出譴責（censure）的提告。法官裁定，該譴責屬於受憲法保障的言論自由行使範疇，並未違反「布朗法」（Brown Act，加州 公開會議法）。

根據亞凱迪亞市府近日發布聲明，這宗控告由兩名亞凱迪亞市居民於市議會2025年8月通過對關美滿的譴責後提起，指控市府在通過該譴責過程中違反布朗法。7月23日即訴狀提出近10個月後，法院裁准亞凱迪亞市主張的撤銷市民提告。

所謂「譴責」，是指立法機關針對成員行為所通過的正式不滿聲明。針對時任市長關美滿的譴責，內容僅止於官方層面的不滿表態，並未附加任何額外處分或限制。

法院在判決中認定，市議會對關美滿的譴責屬於《憲法第一修正案》所保障的言論自由，並指出無證據顯示該譴責出於「報復性行為」，且關美滿在此之後仍能以市議員身分自由表達意見。

法院進一步認定，原告未能證明該譴責違反布朗法，並澄清兩名市議員之間的爭執，或對公職人員的批評，本身並不足以構成布朗法訴訟的成立要件。法院特別指出，此譴責行動並未剝奪亞凱迪亞第二選區居民的參政權益；關美滿現為阿凱迪亞第二選區的市議員代表。

亞凱迪亞市此次援引加州「反策略性訴訟法」（anti-SLAPP，全稱Strategic Lawsuit Against Public Participation），成功為此案辯護。該法保護受憲法保障的言論免遭訴訟騷擾。截至目前，市府為此案辯護已耗費6萬5000美元。

當時發起對關美滿「譴責」的市議員傅達文（David Fu）發表評論：「去年，我提案譴責時任市長關美滿在職期間的失職行為。此舉導致她的友人對本市提起一項毫無根據的訴訟，使市府為此支出超過6萬5000美元的法律費用來為本市辯護。所幸，司法體系已善盡職責，這起毫無根據的控告已被駁回。接下來，市府將提出動議，向這些提告人士追討律師費，以彌補本市相關支出。請市民放心，市議會將持續致力於保護本市，防範官員失職行為，以及任何意圖破壞本市民主制度的錯誤舉措。」