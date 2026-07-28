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亞市府因譴責關美滿挨告 法院駁回

記者王若然／亞凱迪亞綜合報導
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關美滿是亞凱迪亞第一位亞裔女市長，她在2025年被議會「譴責」。（記者邵敏／攝影...
關美滿是亞凱迪亞第一位亞裔女市長，她在2025年被議會「譴責」。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯高等法院法官已駁回一宗挑戰亞凱迪亞市議會2025年對前市長、現任市議員關美滿（Sharon Kwan）提出譴責（censure）的提告。法官裁定，該譴責屬於受憲法保障的言論自由行使範疇，並未違反「布朗法」（Brown Act，加州公開會議法）。

根據亞凱迪亞市府近日發布聲明，這宗控告由兩名亞凱迪亞市居民於市議會2025年8月通過對關美滿的譴責後提起，指控市府在通過該譴責過程中違反布朗法。7月23日即訴狀提出近10個月後，法院裁准亞凱迪亞市主張的撤銷市民提告。

所謂「譴責」，是指立法機關針對成員行為所通過的正式不滿聲明。針對時任市長關美滿的譴責，內容僅止於官方層面的不滿表態，並未附加任何額外處分或限制。

法院在判決中認定，市議會對關美滿的譴責屬於《憲法第一修正案》所保障的言論自由，並指出無證據顯示該譴責出於「報復性行為」，且關美滿在此之後仍能以市議員身分自由表達意見。

法院進一步認定，原告未能證明該譴責違反布朗法，並澄清兩名市議員之間的爭執，或對公職人員的批評，本身並不足以構成布朗法訴訟的成立要件。法院特別指出，此譴責行動並未剝奪亞凱迪亞第二選區居民的參政權益；關美滿現為阿凱迪亞第二選區的市議員代表。

亞凱迪亞市此次援引加州「反策略性訴訟法」（anti-SLAPP，全稱Strategic Lawsuit Against Public Participation），成功為此案辯護。該法保護受憲法保障的言論免遭訴訟騷擾。截至目前，市府為此案辯護已耗費6萬5000美元。

當時發起對關美滿「譴責」的市議員傅達文（David Fu）發表評論：「去年，我提案譴責時任市長關美滿在職期間的失職行為。此舉導致她的友人對本市提起一項毫無根據的訴訟，使市府為此支出超過6萬5000美元的法律費用來為本市辯護。所幸，司法體系已善盡職責，這起毫無根據的控告已被駁回。接下來，市府將提出動議，向這些提告人士追討律師費，以彌補本市相關支出。請市民放心，市議會將持續致力於保護本市，防範官員失職行為，以及任何意圖破壞本市民主制度的錯誤舉措。」

精華 FAQ

  • 法官認為市議會對關美滿的譴責屬於受憲法第一修正案保障的言論行使，且原告未能證明市府在過程中違反加州布朗法，因此裁定駁回。

  • 所謂譴責是立法機關對成員行為表達正式不滿的聲明，僅屬官方層面的表態，沒有附加處分或限制，關美滿之後仍可自由行使市議員職權。

  • 亞凱迪亞市表示，為此案辯護已花費6萬5000美元，並依反SLAPP法成功抗辯；市府接下來還將提出動議，向提告者追討律師費以彌補支出。

加州 亞凱迪亞

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