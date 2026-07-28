疫情熄燈6年 好萊塢地標電影院將重開

1977年科幻片「第三類接觸」（Close Encounters of the Third Kind）上映時，大批觀眾在Cinerama Dome外排隊入場。（圖片來自索尼影業）

根據地產網站Urbanize LA報導，關閉長達六年的好萊塢地標電影院 Cinerama Dome迎來重開曙光。索尼影業與旗下連鎖影院Alamo Drafthouse Cinema宣布，將整修並重新開放這座歷史建築，工程預計今年8月展開，持續至2028年初。

位於日落大道（Sunset Boulevard）6360號的Cinerama Dome，於1963年落成，是洛杉磯 最具代表性的電影院之一。影院在新冠疫情 2020年爆發之初關閉，此後一直未能恢復營業，其命運多次引發電影界及影迷關注。

根據索尼影業公布的計畫，整修工程將保留建築原有特色，包括外牆「Cinerama」標誌、中世紀現代主義外觀，以及寬約86英尺的大型弧形銀幕。不會改造成邊看電影邊用餐的模式，仍將維持傳統零食販售與觀影，並安排經典電影回顧、導演作品系列、首映與特別活動。

索尼影業董事長兼執行長Ravi Ahuja表示，全球很少有電影院能像Cinerama Dome一樣，擁有如此深厚歷史、文化意義與影迷情感。此次計畫不僅對索尼及電影產業意義重大，對洛杉磯同樣是一個重要時刻，公司將延續這座影院的特殊傳承。

Cinerama Dome由大量六角形及五角形混凝土構件組成，外觀如同巨大蜂巢圓頂，被視為全球罕見的混凝土地質穹頂建築。影院過去以大型弧形銀幕及70毫米電影放映聞名，1963年開幕時首映的影片為喜劇片「瘋狂世界」（It's a Mad, Mad, Mad, Mad World），此後曾舉辦多場好萊塢重要首映活動。

與其相連、原屬ArcLight Cinemas的14廳影院，將以「Alamo Drafthouse Hollywood」之名重新營業，提供座位餐飲、精選片單、經典電影放映、主題活動、卡拉OK包廂及影迷慶祝活動，並成為Alamo Drafthouse在美國西岸的旗艦據點。

Alamo Drafthouse目前在洛杉磯地區僅有一處分店，位洛市中心The Bloc商場，2019年開幕。該連鎖影院過去也曾修復歷史建築，包括2015年重新開放、曾閒置20年的舊金山New Mission Theater。索尼影業2024年收購Alamo Drafthouse，此次進駐Cinerama Dome，被視為其進一步投資實體影院及沉浸式娛樂體驗的重要布局。

好萊塢地標Cinerama Dome以獨特的圓頂外觀及大型弧形銀幕聞名，索尼影業與Alamo Drafthouse將展開修復，預計2028年初重新開放。（圖片來自索尼影業）