迪士尼食物漲兩成 華人嘆：只好自帶

位於安那罕的迪士尼樂園度假區近日提高兩個園區內數百種食品的價格，其中許多最受歡迎的食品、零食和飲料都受到影響，上漲幅度最高達兩成。（迪士尼提供）

迪士尼 又漲價啦，民眾感慨以後去迪士尼只能自帶乾糧。位於橙縣 安那罕的迪士尼樂園度假區近日提高兩個園區內數百種食品價格，其中許多最受歡迎的食品、零食和飲料都受到影響，上漲幅度最高達兩成。

橙縣紀事報報導， Mickey Visit統計數據顯示，迪士尼園內單件商品價格上漲幅度在1.5%到23%之間，夏季漲價影響迪士尼樂園和迪士尼加州冒險樂園178個餐飲場所的800多種菜餚。最受歡迎的商品價格上漲包括吉事果、爆米花和焦糖爆米花上漲50美分，香草霖淇淋、經典漏斗蛋糕和巧克力餅乾上漲70美分。披薩片和三包裝的貝涅餅（Beignet）均上漲1美元，瓶裝汽水上漲30美分，Dole Whip冰淇淋上漲20美分。咖啡、茶和其他熱飲的價格上漲約75美分，雞尾酒的價格每杯上漲約1至2美元。

主題樂園粉絲點單最多的商品幾乎都包含在這些漲價範圍內，可能會對迪士尼樂園的普通遊客產生很大影響。雖然此次漲價可能會讓一些人感到驚訝，但從歷史來看，迪士尼樂園通常會在夏季提高食品和飲料價格，去年漲價也在7月發生。

Mickey Visit表示，度假區整體價格上漲之後，秋季迪士尼樂園價格也會普遍上漲，這可能影響票價、魔法鑰匙通行證價格及其他產品，例如閃電通道多通票和停車費。

據美國餐飲協會數據， 迪士尼樂園的漲價趨勢與消費者在各方面看到的漲價趨勢類似，全美過去一年餐廳菜單價格上漲3.5%，自2020年以來上漲35% 。因此想要省錢的遊客注意，在迪士尼遊客可自備食物、非酒精飲料和可重複使用的水瓶進入公園。

華人 Susan許每年暑假都會招待中國朋友來迪士尼玩，她表示，在迪士尼支出負擔越來越重，即使是本地人，不花酒店機票費用，一家三口在迪士尼玩一天門票、飲料食物和快速通道、停車費加一起隨便都要花費幾百美元。她打算以後去迪士尼都帶著小拖車去，裡面至少裝上冰凍飲料和自己做的三明治，能省則省。