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60號公路鑽石吧段施工 8月周末夜全封閉

記者楊青／鑽石吧報導
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57號與60號高速交流道改善工程，8月連續5個周末封閉路段示意圖。（聖蓋博谷政府...
57號與60號高速交流道改善工程，8月連續5個周末封閉路段示意圖。（聖蓋博谷政府聯盟提供）

57號與60號高速公路交流道（SR-57/SR-60 Confluence）大型改善工程進入攻堅階段。8月期間將連續五個周末夜間全面封閉鑽石吧路段東向60號高速公路（SR-60），工程部門建議民眾提前規畫行程，改走替代路線，以免延誤。

聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）27日發布通告表示，高速公路關閉將嚴重影響往返聖蓋博谷與內陸帝國民眾。根據施工計畫，封閉路段位於Lemon Avenue至Diamond Bar Blvd之間的東向60號高速公路，從8月1日起至8月30日之間五個周末夜間均實施交通管制。

具體封閉時間為每周六凌晨12時至上午6時、每周日凌晨12時至上午8時。施工日期包括：8月1日至2日、8月8日至9日、8月15日至16日、8月22日至23日、8月29日至30日。施工期間，多處交流道及匝道將同步封閉，包括57號高速北向銜接60號高速東向匝道、60號高速東向Grand Ave出口匝道及入口匝道。

不過，部分路段仍維持通行，包括60號高速東向轉57號高速南向連接道、57號高速北向Pathfinder Rd入口（僅供轉往60號高速西向），以及60號高速東向Lemon Ave入口（僅供轉往57號高速南向）。此外，Grand Ave橋梁雖將實施部分車道封閉，但仍維持通車。

工程單位表示，施工期間將沿線設置清楚改道路標，建議駕駛人盡量避開施工路段，改走其他高速公路，或預留更多行車時間。若遇天候不佳或其他不可預見因素，施工日期及封閉時間可能調整。

此次施工屬於57號與60號高速交流道改善工程的重要一環，由聖蓋博谷政府聯盟與洛杉磯都會交通局、加州運輸廳共同推動，目的在改善交流道壅塞情況、提升交通安全及行車效率。

57號與60號高速交流道改善工程2023年7月開工。根據美國運輸研究協會統計，該高速交會處約2英里的路段，是全加州貨車壅塞最嚴重路段，也是全美排名第七的貨運交通瓶頸，每日車流量約35萬輛次，大型貨車與通勤車輛交織頻繁，長期存在匯流衝突及塞車問題。

工程完成後，預計將改善車流匯入方式，降低事故風險，紓解交通瓶頸，提升這條南加州重要交通走廊的整體通行效率。

精華 FAQ

  • 施工將在8月1日至2日、8月8日至9日、8月15日至16日、8月22日至23日、8月29日至30日這5個周末夜間進行，周六凌晨12時至6時、周日凌晨12時至8時全面封閉。

  • 封閉路段為東向60號高速公路Lemon Avenue至Diamond Bar Blvd之間，並將同步封閉57號北向銜接60號東向匝道，以及60號東向Grand Ave出口與入口匝道。

  • 此工程由SGVCOG、洛杉磯都會交通局與加州運輸廳共同推動，目的是改善57/60交流道壅塞與安全問題，完工後預計可優化車流匯入、降低事故風險並提升通行效率。

鑽石吧 60號高速公路 57號高速公路

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