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梁綺雲參選蒙市書記官 趙美心力挺

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
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梁綺雲26日舉辦慶生暨籌款會，宣布參選11月3日蒙特利公園市市書記官選舉，盼以選...
梁綺雲26日舉辦慶生暨籌款會，宣布參選11月3日蒙特利公園市市書記官選舉，盼以選務經驗持續投入公共服務。（受訪者提供）

香港移居蒙特利公園市、多年投入社區服務的梁綺雲（Dora Leung）26日舉辦慶生暨籌款會，宣布參選11月3日的蒙市書記官（City Clerk）選舉，近百名現任及前任民選官員、僑團首長及支持者到場支持。

梁綺雲表示，每位移民都在追求「美國夢」，她也毫不例外。她長期服務社區，從未想過擔任民選官員；直到過去兩次選舉，她擔任洛杉磯縣選務處選務專員的經歷，激勵她參選蒙市市書記官的決心。她表示，選務人員在捍衛美國民主制度方面扮演著至關重要角色，而這段經歷也強化她投身公共服務的信念。

梁綺雲表示，如果順利當選，她將致力於維護準確的公共紀錄，改善民眾取得公共資訊的途徑，支持公開、透明且有效率的市議會會議，並為居民、企業及社區組織提供迅速且高效率的服務，希望以專業、誠信與責任感，持續回饋社區。

民選官員到場支持梁綺雲（後排左三）參選蒙市書記官。（受訪者提供）
民選官員到場支持梁綺雲（後排左三）參選蒙市書記官。（受訪者提供）

聯邦眾議員趙美心致詞表示，數十年前，蒙市曾要求居民只說英語，圖書館裡也只有英文書籍，經過亞裔社區長年爭取，如今已發展成一個多元文化共融的城市。她表示，自己認識梁綺雲多年，親眼見證她多年來對社區的投入與付出。尤其2023年1月蒙市發生大規模槍擊案，造成11名無辜民眾喪生、社區蒙受巨大創傷後，梁綺雲身為小企業主，主動與案發地點附近商家會面，傾聽業者需求，並協助受影響商家申請低利率經濟災難貸款，協助他們度過難關。

趙美心表示，梁綺雲曾擔任蒙市社區參與專員及經濟發展諮詢委員會副主席，長期服務居民、商家及社區組織，並於2023年獲頒國會傑出女性獎，以表彰她對社區的貢獻。她表示，梁綺雲此次決定參選蒙市書記官，獲得許多社區人士支持，也呼籲選民踴躍投票。

當天出席活動的多位民選官員也先後上台發言，表達對梁綺雲支持，並鼓勵選民踴躍參與11月地方選舉。出席者包括趙美心、前加州眾議員伍國慶、蒙市市長羅霈霆、市議員楊安立、吳紹榮、黃泰平，以及前市長陳贊新、劉達強、饒影凡等人。

精華 FAQ

  • 她宣布參選的是蒙特利公園市書記官（City Clerk）選舉，投票日期為11月3日。她是在慶生暨籌款活動中正式對外表態，並獲得多位民選官員與支持者到場力挺。

  • 她表示，過去兩次擔任洛杉磯縣選務處選務專員的經歷，讓她更深刻體會選務工作對民主制度的重要性，也因此強化她投入公共服務、參選市書記官的決心。

  • 趙美心指出，梁綺雲多年來深耕社區，曾協助2023年蒙市槍擊案後受影響商家申請低利率災難貸款，也曾任社區參與專員與諮詢委員會副主席，並獲國會傑出女性獎肯定。

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