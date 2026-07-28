伍立倫再任核桃市長 公安列首要目標

伍立倫二度擔任核桃市長。（核桃市議會提供）

核桃 市議會日前舉行例會，市議員伍立倫獲全體市議員一致推舉，再度出任核桃市長 ；市議員Nancy Tragarz獲選副市長。當晚市議會廳座無虛席，除社區居民踴躍到場外，地方政要、社團代表等齊聚一堂，共同見證就職儀式。

伍立倫（右）在前市長Bob Pacheco（左）的監誓和小兒子伍尚發（中）的陪同下，宣誓就任核桃市長。（核桃市議會提供）

伍立倫表示，這是他第二次擔任核桃市長，能再次獲得市議會同仁及市民的信任與支持，他深感榮幸，也將秉持「服務市民、維護市民利益、為市民做事」的理念，與市議會團隊攜手合作，持續推動市政建設。」

伍立倫（右）在前市長Bob Pacheco（左）的監誓和小兒子伍尚發（中）的陪同下，宣誓就任核桃市長。（核桃市議會提供）

伍立倫指出，公共安全仍是核桃市首要目標。目前核桃市犯罪率持續維持在全縣最低之列，部分社區甚至創下「零犯罪」紀錄，未來市府將持續投入資源，加強與洛杉磯縣警局核桃分局合作，維持安全的居住環境。

全家三代見證伍立倫（右六）再次出任核桃市長。（核桃市議會提供）

他也將持續提升居民生活品質，包括完善公園及各項公共設施、持續推動現有社區服務與休閒計畫，讓居民擁有更好的生活環境。他表示，市府也將充分發揮社區發展規劃委員會功能，確保城市發展符合居民期待，並持續與核桃谷聯合學區保持密切合作，共同支持教育發展。

核桃市議會成員，（左起）市議員Kaylee May Law、副市長Nancy Tragarz、市長伍立倫、市議員Linda Freeman、卸任市長Ritchie Cajulis。（核桃市議會提供）

定居核桃市已37年的伍立倫，2018年當選市議員，2022年首次擔任市長。在投入市政工作前，曾任核桃谷水區委員和主席，擁有南加大土木工程博士學位，以及環境工程、公共管理碩士學位。