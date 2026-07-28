台灣少年美國初體驗 被物價嚇到

現場雖天氣炎熱，但是表演者們都很認真專業。（記者張宏／攝影）

台灣宜蘭小六弟弟第一次來美國，最讓他震撼的不是加州 迪士尼，而是被物價嚇哭，他大呼「美國食物太貴，在台灣吃更開心！」來自台灣宜蘭蘇澳漁村的自學青少年樂團M&Ocean青少複合樂團，近日在南加 展開12天的文化交流之旅，26日他們在漢庭頓灘Bella Terra購物商場頂著熱浪為數百名觀眾帶來精采表演，現場還派送300多杯台灣冬瓜茶給民眾消暑。

場內座無虛席，不少人站著看完演出，大家對宜蘭小朋友們精采表演讚不絕口。（記者張宏／攝影）

Bella Terra購物商場中庭26日下午熱鬧非常，聚集數百名專程支持孩子們的台灣僑胞，有人甚至從亞凱迪亞 驅車一個小時趕來。場內座無虛席，不少人站著看完演出，大家對宜蘭小朋友們精采表演讚不絕口。

來自台灣宜蘭蘇澳漁村的M&Ocean青少複合樂團，26日在漢庭頓灘Bella Terra購物商場頂著熱浪，為現場數百名觀眾帶來精采表演。（記者張宏／攝影）

現場派送300多杯台灣冬瓜茶。（記者張宏／攝影）

海樂基金會理事長王瓊惠表示，這些孩子們從9歲到17歲不等，他們歷經五年籌款與自主排練終於在7月踏上南加，展開台美青少年文化交流與巡演。12天行程非常豐富，先後去洛杉磯加大校園遊覽，去Santa Ana亞美老人活動中心演出、與美國銀河藝術中心國樂學生交流表演、去Santa Ana市議會介紹台灣、在南海岸文化中心（爾灣中文學校）戶外廣場演出，還參觀約巴林達市府並與副市長會面。 他們在Bella Terra商場表演結束後還去加州橙縣台美商會第45屆年會壓軸演出，27日返回台灣。

現場大合照。（記者張宏／攝影）

表演者們身穿南島語族服飾表演。（記者張宏／攝影）

她表示，全團17名孩子都是第一次來美國表演，希望藉此增加孩子表演經驗，體驗美國文化生活，同時讓大家更認識台灣。他們從地方公益演出、菜市場舞台開始，一路站上宜蘭演藝廳、台北101、國家海洋日等重要舞台，累積超過40場大型演出。他們也成立海樂國際藝術文化教育交流協會，希望透過音樂與藝術，陪伴更多孩子勇敢追夢，並走向世界。

華人民眾甚至從亞凱迪亞驅車一個小時，趕來看孩子們表演。（記者張宏／攝影）

雖天氣炎熱，但是表演者們都很認真專業，13歲學生黃彥珽童言童語很可愛，他面對成百上千人表演完全沒在怕，反而是被美國物價嚇到。他說，美國最讓他吃驚的是物價好貴，那天吃牛肉麵加排骨要24美元，這個價格在台灣能吃至少十頓；漢堡也很貴，能給家人帶的伴手禮是乾洗手液和小吊飾。以後他不會想來美國讀書，因為離家太遠且什麼都很貴，留在台灣就很好。

他說，這次來美國是為台灣文化交流，他理解的台灣文化是讓大家看看台灣玩具、體驗以前學校的制服和試吃台灣零食，他尤為推薦五香口味的乖乖和卡迪那番茄薯條 。