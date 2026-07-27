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稱救援卻涉虐犬 橙縣女子被控15罪名

記者張庭瑜╱綜合報導
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新港灘市警局日前接獲報案，在戶外車輛發現18隻狗，其中14隻被關在布滿糞便的籠內...
新港灘市警局日前接獲報案，在戶外車輛發現18隻狗，其中14隻被關在布滿糞便的籠內。圖為新港灘市警局執法示意圖。（取自新港灘市警局臉書）

KTLA 5電視台報導，自稱經營動物救援組織的33歲女子Priscilla Martin，涉嫌將18隻犬隻留在新港灘（Newport Beach）烈日下的車內，其中14隻被關在沾滿排泄物的籠內，且無水可飲。多隻幼犬出現高溫不適與寄生蟲感染，一隻6周大黃金獵犬更因病情嚴重遭安樂死。橙縣地方檢察官辦公室25日宣布，Martin被控三項重罪、12項輕罪，若罪名全部成立，最高可判15年10個月州監刑期。

檢方指出，Martin在社媒宣稱經營「K9 Paws Rescue, Inc.」非營利動物救援組織並對外募款，但州檢察長登記資料中查無合法紀錄。新港灘市警局日前接獲報案，在戶外車輛發現18隻狗，其中14隻被關在布滿糞便的籠內。動物管制人員帶走的14隻犬中，13隻為幼犬，包括兩隻6周大黃金獵犬，均感染未經治療的腸道寄生蟲，其中一隻遭安樂死，另一隻仍在治療。

爾灣市警局13日另在灌木叢尋獲一具犬屍，晶片資料顯示飼主為Martin。監視器拍下她將死犬拖下車後棄置路旁，解剖顯示犬隻死於中暑，與長時間留在高溫車內相符。警方22日在柯斯塔梅莎（Costa Mesa）找到Martin，她當時駕駛的車內，有另外14隻狗。警方將她逮捕後，當局已妥善接管這14隻狗。

Martin 24日出庭否認所有指控。法院不顧檢方反對，裁定她無須交保即可獲釋，但案件審理期間不得接觸任何動物。橙縣檢察長Todd Spitzer表示，不能以同情無家可歸者為由，合理化動物遭受的不人道待遇，檢方將依法追究責任。

精華 FAQ

  • 檢方指她將18隻犬隻留在烈日下車內，其中14隻關在布滿排泄物的籠內且沒有水，還有犬隻因中暑死亡，顯示照護極度失當。

  • 被帶走的幼犬多數感染未治療的腸道寄生蟲，其中1隻6周大黃金獵犬病情特別嚴重，最終因無法挽救而被安樂死，另一隻仍在治療。

  • Martin已否認所有指控，法院裁定她無須交保獲釋，但在案件審理期間不得接觸任何動物；檢方則表示將依法追究她的責任。

橙縣 新港灘

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