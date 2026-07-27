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洛物流倉庫大火危機 蟲害恐招傳染病

編譯陳盈霖／綜合報導
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綠頭蠅將卵產在人類或動物開放性傷口時，孵化出的幼蟲會侵入組織引發感染，造成刺激、...
綠頭蠅將卵產在人類或動物開放性傷口時，孵化出的幼蟲會侵入組織引發感染，造成刺激、潰瘍，甚至致死。圖為其感染人類示意圖。（取自CDC）

NBC電視台報導，恐慌升溫！根據一分由洛市府委託進行的健康檢查報告，隨著近來氣溫飆升，加上大量腐敗廢棄物堆積，6月中發生大火的播佑岡Lineage Logistics公司冷鏈物流倉儲中心，恐成為會傳播人類疾病、帶金屬光澤綠頭蒼蠅（Green Bottle Fly）最佳繁殖場。

根據NBC Los Angeles取得四頁檢查報告，大火發生後，倉儲中心8500萬磅冷凍食品因無法冷藏而腐敗。業者努力清除腐臭蛋白質時，另一場公共衛生危機逐漸浮現：惡臭、鼠患、環境疑慮，及宛如聖經災難般的綠頭蒼蠅大軍。

播佑岡居民艾許莉（Ashley）告訴NBC，「現在有大量蒼蠅飛來飛去。」根據檢查報告，綠頭蒼蠅在腐敗的廢棄物中繁殖極快，席捲洛杉磯的高溫進一步加速牠們擴散，官員擔心蟲害恐蔓延至周邊社區，除發出惱人的噪音與影響環境外，還可能引發具有致命風險的蠅蛆病（myiasis）。

「當綠頭蠅將卵產在人類或動物開放性傷口時，孵化出的幼蟲會侵入組織引發感染，造成刺激、潰瘍，甚至致死」報告警告，倉庫周邊居民及動物都可能面臨感染風險。

這場蟲害已導致部分居民不得不長時間門窗緊閉，防止蒼蠅飛進屋內。居民也對吃進嘴裡的食物憂心忡忡。在災區附近經營汽車鈑金廠的菈米瑞茲（Martin Ramirez）告訴洛杉磯時報，「現在連食物都不敢安心吃。想像一下，一隻蒼蠅停在食物上，身上不知帶了什麼病菌。」

截至目前，這座散發惡臭的冷鏈倉庫已引發超過900件投訴，內容都跟難聞的惡臭有關。洛市長貝斯（Karen Bass）7月21日致函洛縣公共衛生局（LA Public Health）稱，大量滋生的蒼蠅，已成倉儲大火相關風險中「最嚴重的表現」，「Lineage必須盡速對鄰近社區爆發的蒼蠅問題負起同等責任，採取措施徹底清除。」

對此該公司回應稱，目前已在病媒防治公司奧金（Orkin）協助下加強廠區防蟲工作，包括向社區發放350個捕蠅器，也計畫再提供800個，同時持續擴大防治作業。該公司也表示會持續監測因腐敗肉品而引發的鼠患。選區包括播佑岡的洛市議員胡拉多（Ysabel Jurado）聲明，「臨時捕蠅器」效果有限，只要腐敗廢棄物未清除完畢，危機就不會真正解除。

截至22日，Lineage聲稱已從火災現場清運3195噸腐爛物。公司營運副總裁Alex Rodriguez表示，公司致力用最快速且安全的方式完成清理作業，包括積極降低異味，並在清理過程中監測空氣品質。

精華 FAQ

  • 因火災後約8500萬磅冷凍食品無法冷藏而腐敗，加上高溫與堆積廢棄物，形成綠頭蒼蠅大量繁殖的環境，進一步引發惡臭、鼠患與公共衛生疑慮。

  • 報告指出，綠頭蒼蠅若在開放性傷口產卵，幼蟲可能侵入組織造成感染，導致刺激、潰瘍，甚至致死；周邊居民與動物都被列為可能受害對象。

  • 公司表示已在Orkin協助下加強防蟲，向社區發放350個捕蠅器，並計畫再提供800個，同時持續監測鼠患；截至22日，已清運3195噸腐爛物。

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