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跨國運毒逾1噸 聖谷中國男子判7年3個月

編譯組/綜合報導
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34歲的中國籍被告李敬唐（Jing Tang Li，音譯），去年12月在洛杉磯聯...
34歲的中國籍被告李敬唐（Jing Tang Li，音譯），去年12月在洛杉磯聯邦法院承認一項「意圖販售而持有甲基安非他命」罪。圖為他試圖走私出境的冰毒。（司法部提供）

洛杉磯NBC新聞網報導，一名居住於聖蓋博谷的中國籍男子，因參與跨國毒品走私集團，試圖利用貨櫃將超過一噸的甲基安非他命（俗稱冰毒）夾帶出境至澳洲，24日被聯邦法院判處7年3個月監禁。

現年34歲的中國籍被告李敬唐（Jing Tang Li，音譯），去年12月在洛杉磯聯邦法院承認一項「意圖販售而持有甲基安非他命」罪。

根據法院文件顯示，美國海關暨邊境保護局（CBP）官員先前攔查七批預計運往澳洲的貨物。該批貨物在報關單上被虛報為地毯、紡織品、家具、輪轂檢測設備及鑄造機等一般商品，而名義上的寄件公司全數為人頭虛設企業。檢方指出，李敬唐試圖夾帶運出的冰毒，正是以精密手法藏匿於上述工業機器與商品內部。

執法人員於2024年8月將李敬唐逮捕歸案。當時他正位於一處作為走私集團集散據點的倉庫外，該倉庫內擺放著與出口貨包裝一致的加工機械。檢方表示，警方隨後在其車內查獲數個塑膠袋，共裝有近2.1磅的甲基安非他命。目前該走私據點倉庫的具體位置，以及李敬唐在聖蓋博谷的確切居住城市，當局尚未對外公布。

聖蓋博谷中國籍男子李敬唐（Jing Tang Li，音譯），因試圖將超過一噸的冰...
聖蓋博谷中國籍男子李敬唐（Jing Tang Li，音譯），因試圖將超過一噸的冰毒夾帶出境，24日被聯邦法院判處7年3個月監禁。圖為他試圖走私出境的冰毒。（司法部提供）

精華 FAQ

  • 34歲的李敬唐去年12月在洛杉磯聯邦法院認罪，承認一項「意圖販售而持有甲基安非他命」罪，最終被判處7年3個月監禁。

  • 檢方指出，他參與跨國毒品走私集團，利用貨櫃把超過1噸甲基安非他命夾帶出境，並將毒品藏在工業機器與一般商品內部，目的地是澳洲。

  • CBP先攔查7批預計運往澳洲的貨物，發現報關內容虛報為地毯、紡織品等商品，寄件公司也多為人頭企業；2024年8月又在倉庫外逮捕李敬唐，車內查獲近2.1磅冰毒。

洛杉磯 澳洲

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