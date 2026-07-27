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OpenAI創辦人慨捐550萬 保護國鳥棲地募款達標

記者啟鉻／綜合報導
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備受關注的大熊湖國鳥白頭鷹「Jackie」與「Shadow」迎來重大好消息。負責...
備受關注的大熊湖國鳥白頭鷹「Jackie」與「Shadow」迎來重大好消息。負責營運巢穴直播的「大熊谷之友」（FOBBV）24日宣布，保護牠們位於「月亮營地」（Moon Camp）棲息地所需的1000萬美元募款目標已順利達成。(取自FOBBV官網）

據NBC4電視台報導，備受關注的大熊湖（Big Bear Lake）國鳥白頭鷹（bald eagle，也稱海鵰）「Jackie」與「Shadow」迎來重大好消息。負責營運巢穴直播的「大熊谷之友」（FOBBV）24日宣布，保護牠們位於「月亮營地」（Moon Camp）棲息地所需的1000萬美元募款目標已順利達成。

這片占地63英畝的森林與湖岸自然棲地，是Jackie與Shadow長年生活、築巢及繁殖後代的重要區域。此前，開發商計畫在此興建50棟高級住宅，引發各界對白頭海鵰棲息地可能遭破壞的擔憂。

致力保護聖伯納汀諾國家森林土地的非營利組織「聖伯納汀諾山地土地信託」（SBMLT），成功透過民間募款籌得1000萬美元，將購買這片土地，從而阻止原定住宅開發計畫。

「大熊谷之友」發言人暨募款負責人Jenny Voisard表示，感謝過去6個月來各界不辭辛勞支持這項保育行動。截至24日，募款總額已達1050萬美元。距離土地購買協議截止期限僅剩7天時，慈善人士Anna Brockman與Greg Brockman慷慨捐贈550萬美元，成為募款成功關鍵。Greg Brockman是人工智慧公司OpenAI共同創辦人兼總裁。

「月亮營地」也是多種珍貴野生動植物的重要棲息地，包括稀有且僅分布於當地的植物，以及聖伯納汀諾飛鼠（San Bernardino Flying Squirrel）、多種鳥類與水禽等。FOBBV指出，自1980年代以來，專家便認為這項開發計畫將對包括白頭鷹在內的生物資源造成「重大且不利的衝擊」，而當地居民也為守護這片土地，持續努力數十年。

SBMLT表示，7月31日前完成「月亮營地」的土地收購程序。完成交易後，這片土地將獲得永久保護，不再面臨住宅開發威脅，成為白頭鷹及其他野生動物永久安居家園。

精華 FAQ

  • 負責保護月亮營地棲地的團體，設定的土地購買募款目標為1000萬美元；截至24日，總募得金額已達1050萬美元，正式跨過門檻。

  • Greg Brockman與妻子Anna Brockman在關鍵時刻慷慨捐出550萬美元，成為募款達標的重要關鍵，也讓土地收購計畫得以在期限前推進。

  • 完成交易後，月亮營地將獲得永久保護，不再面臨興建50棟高級住宅的開發威脅，白頭鷹與多種珍貴野生動植物也能持續在此棲息。

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