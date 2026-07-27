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橙縣莘莘中文學校 民俗體育舞蹈夏令營結業

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莘莘中文學校「2026年海外僑民青少年中華民俗體育舞蹈夏令營」，45位小朋友經過...
莘莘中文學校「2026年海外僑民青少年中華民俗體育舞蹈夏令營」，45位小朋友經過5天密集訓練後登台表演，吸引近百家長及僑界人士到場觀賞。（莘莘中文學校提供）

橙縣莘莘中文學校主辦的「2026年海外僑民青少年中華民俗體育舞蹈夏令營」，日前圓滿落幕。45位小朋友經過五天密集訓練後登台表演，吸引近百家長及僑界人士到場觀賞。

橙縣僑教中心主任蕭蓓如感謝莘莘中文學校及教師團隊精心規劃課程，並邀請僑務委員會遴派、來自國立台灣體育大學的劉紋岑、劉欣怡兩位講師赴美授課，以專業教學帶領學生體驗中華民俗體育與傳統舞蹈，讓文化傳承在海外持續扎根。蕭蓓如表示，孩子們透過民俗體育與傳統舞蹈演出，展現中華文化之美，也讓家長見證孩子們短時間內的學習成果。

校長羅美娟表示，莘莘中文學校每年暑假都舉辦8周夏令營，今年特別規畫中華民俗體育舞蹈主題，由兩位台灣專業教師依學生年齡與程度分組教學，內容涵蓋武術、太極劍、功夫扇、旗舞、繡球花舞、客家油桐花舞及扯鈴等，希望讓學生在寓教於樂中認識中華文化，培養對傳統藝術的興趣。

成果發表會中，學員演出《功夫熊貓拳》、《旗舞長風》、《油桐花開》等節目，動作整齊、自信大方，充分展現5天密集訓練成果。壓軸演出的原住民舞蹈《勇士的呼喚》，更以充滿活力的演出為夏令營畫下圓滿句點。

多位家長表示，孩子們學習不到一周，便能完成具有文化特色的舞台演出，令人驚喜。孩子們不僅學習民俗體育與舞蹈技巧，更提升自信心、團隊合作及舞台表現能力，期待未來繼續參與相關課程。

創立於1983年的莘莘中文學校位漢庭頓灘市（Huntington Beach），全年開設周末班、每日班、暑期班及成人班等多元課程。

雖然只學習短短五天，孩子們的表演已有模有樣，自信滿滿。（莘莘中文學校提供）
雖然只學習短短五天，孩子們的表演已有模有樣，自信滿滿。（莘莘中文學校提供）

雖然只學習短短五天，孩子們的表演已自信滿滿。（莘莘中文學校提供）
雖然只學習短短五天，孩子們的表演已自信滿滿。（莘莘中文學校提供）

雖然只學習短短五天，孩子們的表演已有模有樣，自信滿滿。（莘莘中文學校提供）
雖然只學習短短五天，孩子們的表演已有模有樣，自信滿滿。（莘莘中文學校提供）

橙縣莘莘中文學校「2026年海外僑民青少年中華民俗體育舞蹈夏令營」的孩子們表演。...
橙縣莘莘中文學校「2026年海外僑民青少年中華民俗體育舞蹈夏令營」的孩子們表演。（莘莘中文學校提供）

莘莘中文學校「2026年海外僑民青少年中華民俗體育舞蹈夏令營」，45位小朋友經過...
莘莘中文學校「2026年海外僑民青少年中華民俗體育舞蹈夏令營」，45位小朋友經過5天密集訓練後登台表演，吸引近百家長及僑界人士到場觀賞。（莘莘中文學校提供）

精華 FAQ

  • 活動由橙縣莘莘中文學校主辦，主題是2026年海外僑民青少年中華民俗體育舞蹈夏令營，重點在透過專業教學，讓孩子學習中華民俗體育與傳統舞蹈。

  • 課程依年齡與程度分組，涵蓋武術、太極劍、功夫扇、旗舞、繡球花舞、客家油桐花舞及扯鈴等，讓學生在寓教於樂中認識中華文化。

  • 家長認為孩子不到1周就能完成具文化特色的舞台演出令人驚喜，並看見自信、團隊合作與表現能力提升；主辦與僑教中心也肯定課程成功扎根文化傳承。

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