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不懂中文也能唱粵劇？洋人苦練兩周登台

記者劉子為/阿罕布拉報道
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促成本次活動的嘉賓們合影留念。（記者劉子為/攝影）
促成本次活動的嘉賓們合影留念。（記者劉子為/攝影）

不懂中文、也不會說粵語的洋人，僅練習兩周便登台演唱粵劇；退休教授、民選官員、僑社領袖及在美國出生長大的華裔，紛紛換上戲服，一字一句感受這門中華傳統藝術。由洛加大（UCLA）亞美研究中心粵語文藝基金支持的第二屆學員匯演，日前在阿罕布拉市登場。

（記者劉子為/攝製）

促成這門課程的張敬珏，是洛加大退休教授，也是一名從零開始的粵劇「新學生」。退休前，她長年研究及教授亞裔美國文學，接觸過非裔、西裔等不同族群的作品；退休後回頭一看，才發現自己唯獨很少深入教授自己的母語文化。

張敬珏來自香港，母親過去十分喜愛粵劇，但她自己從未正式學過粵劇或樂器。退休後，她決定與學生一起從頭學起，並將課程命名為「Learn Through Play」。「Play」既有玩樂之意，也可以指戲劇表演。課堂不設考試，學生只要願意走進教室、開口嘗試，便能通過。

「我不是為錢，也不是為名，就是想跟學生一起玩、一起學。」張敬珏說，課程每次限收20人，學生除華裔外，也有許多來自不同的文化背景。

出生在德國、剛從洛加大畢業的Kasra Mohammadi，便是被張敬珏帶進粵劇世界的學生之一。他不懂中文，也不會說粵語，卻在僅僅練習約兩周後登台演唱粵劇。Kasra表示，是在學校走廊偶然遇見張敬珏，被她開朗的個性吸引。即使沒有選修相關課程，他仍主動旁聽粵劇課。

「我真的很喜歡，每個部分都很有意思。」Kasra說，無論是粵語的發音、伴奏樂器，還是音樂形式，都令他感到新鮮。雖然看不懂大部分唱詞，他憑藉過去學習日文的經驗，辨認出部分漢字，再靠記憶一段段記下旋律與發音。

此次登台者不乏華人社區熟悉面孔。洛杉磯中華總商會會長莊佩源過去從未唱過粵劇，自稱平時也很少唱歌，這次不僅首次學唱，還特別換上戲服登台。

莊佩源說，到了他的年紀，還能接觸一門完全陌生的藝術，是十分難得的經歷。「任何年齡都可以學習。」他坦言，粵劇中的樂器、唱腔及文化內涵相當深奧，他仍需慢慢了解。

羅斯密市副市長勞朱嘉儀也參與演出。她因日前感冒，直到演出前幾天才逐漸恢復聲音，登台前仍擔心無法順利完成。她笑說，雖已明白教授所說的情感表達與咬字技巧，但距離真正做到仍有一段距離。

來自香港教育大學的梁寶華教授也到場指導，他說，粵劇的難處，不只在聲音是否動聽，更在演唱者能否成為故事中的人物，透過歌詞、表情和語氣傳達角色的情感。

此次表演者中，也有多名在美國出生長大的華裔。他們有的喜愛音樂，有的希望進一步了解自身文化，因而開始接觸粵劇，從發音、唱腔到身段一步步練習。這些新生代表演者毫不生澀的演出，也贏得觀眾頻頻喝彩。

表演者中也有多名在美國出生長大的華裔，他們毫不生澀的演出，贏得觀眾頻頻喝彩。（記...
表演者中也有多名在美國出生長大的華裔，他們毫不生澀的演出，贏得觀眾頻頻喝彩。（記者劉子為/攝影）

羅斯密市副市長勞朱嘉儀參與演出，與香港教育大學的梁寶華教授演繹「十繡香囊」。（記...
羅斯密市副市長勞朱嘉儀參與演出，與香港教育大學的梁寶華教授演繹「十繡香囊」。（記者劉子為/攝影）

洛加大退休教授張敬珏（左）與學生Kasra Mohammadi共同演繹「幽媾」。...
洛加大退休教授張敬珏（左）與學生Kasra Mohammadi共同演繹「幽媾」。（記者劉子為/攝影）

精華 FAQ

  • 課程名為「Learn Through Play」，由UCLA退休教授張敬珏推動，主打不設考試、鼓勵開口嘗試，讓不同文化背景的學員從零接觸粵劇並登台演出。

  • 德國出生的Kasra Mohammadi靠旁聽課程、記憶旋律與發音練習，並借助日文學習經驗辨認漢字，雖不懂大部分唱詞，仍成功完成粵劇演唱。

  • 演出顯示粵劇不只屬於華人社區，也能成為跨族裔學習與文化交流的橋梁；從退休教授到民選官員，都能在戲服與唱腔中重新認識傳統藝術。

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