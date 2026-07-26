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台美人頒獎 陳偉殷獲全球偶像獎 發逾26萬獎學金鼓勵35學子

記者張庭瑜╱綜合報導
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台美人獎學金基金會獎學金學生手持象徵支票，代表基金會成立12年來累計發放的獎學金...
台美人獎學金基金會獎學金學生手持象徵支票，代表基金會成立12年來累計發放的獎學金總額。（TASF提供）

台美人獎學金基金會（TASF）18日在巴沙迪那舉行2026年清寒獎學金頒獎典禮，向全美35名台美學生發放總額26萬2500美元獎學金。前美國職棒大聯盟投手陳偉殷因國際棒球成就、長期投入公益及對台美社群的影響，獲頒「全球偶像獎」，並以「相信自己」勉勵在場學生。

陳偉殷在典禮上分享旅日、旅美及登上美國職棒大聯盟的歷程。他表示，希望自己的經驗，能讓後進少走一些冤枉路，更有信心走得更遠。陳偉殷也於2012年成立棒球獎學金，持續協助家境清寒的基層球員追逐夢想，其理念與TASF支持青年教育的宗旨相呼應。典禮另表揚兩位台美社區人士：聖瑪利諾市長周書揚獲頒「公民領袖獎」，醫師曾繁沺獲頒「慈善精神獎」。

獎學金方面，35受獎學生中，10人為新獲獎學生、25人為續領學生，每人獲7500美元。10名新獲獎學生分別就讀康乃爾大學、南加州大學、戴維斯加大等，共獲頒7萬5000美元。2023年至2025年間曾獲獎、目前仍在校且平均成績（GPA）達3.45以上的學生，可免重新申請並續領獎學金。今年共有25人符合資格，共發放18萬7500美元。

基金會成立12年來，累計發放獎學金已達200萬美元，協助143名家境清寒的台美青年接受高等教育。經費方面，王桂榮和王賽美基金會過去10年捐贈100萬美元，Rita Chuang醫師今年也捐贈100萬美元。

前美國職棒大聯盟投手陳偉殷（右）在TASF頒獎典禮上分享旅日、旅美及登上大聯盟的...
前美國職棒大聯盟投手陳偉殷（右）在TASF頒獎典禮上分享旅日、旅美及登上大聯盟的歷程。（TASF提供）

精華 FAQ

  • 台美人獎學金基金會在巴沙迪那舉行2026年清寒獎學金頒獎典禮，向35名台美學生發放總額26萬2500美元獎學金，並表揚多位社區人士與公益貢獻者。

  • 陳偉殷因國際棒球成就、長期投入公益及對台美社群的影響獲獎，他分享旅日、旅美到大聯盟的經歷，並以「相信自己」鼓勵在場學生勇敢追夢。

  • 35名受獎學生中有10名新生與25名續領生，每人7500美元；基金會成立12年來累計發放200萬美元，已幫助143名家境清寒的台美青年接受高等教育。

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