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亞市市議員高卿 宣布競選連任

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亞凱迪亞市議員高卿競選連任，支持者表達支持。（高卿提供）
亞凱迪亞市議員高卿競選連任，支持者表達支持。（高卿提供）

亞凱迪亞前市長、現任第五選區市議員高卿（Dr. Michael Cao）23日正式完成2026年亞凱迪亞市議員選舉參選登記，宣布競選連任，並展開競選活動。他以 「Michael Gets It Done（高卿，做得到）」 作為本次競選主軸，爭取選民支持。

高卿表示，未來將持續秉持務實、透明與負責任的施政理念，推動公共安全、健全財政、經濟發展及提升市民生活品質，攜手打造更安全、健康、繁榮的亞凱迪亞。

高卿介紹，自擔任市長及市議員以來，他始終秉持「成果導向」的施政理念，在公共安全、財政管理、社區健康及城市建設等多個面向，皆取得具體成效。在市議會工作期間，他持續將公共安全列為市政首要工作，南加州野火緊急事件期間，時任市長的高卿與市府團隊積極整合救災資源、協調跨部門合作，實現零傷亡和零建築損失；他積極推動財政管理，市府儲備金充沛並推動1億6500萬美元投資組合；身為執業心臟科醫師，高卿創立亞凱迪亞市首個健康委員會，推動全市健康博覽會及免費健康教育活動，讓更多居民享有預防醫學與健康照護資源。

高卿現任USC Arcadia Hospital心臟科主治醫師、USC Keck School of Medicine助理教授，曾任美國空軍少校（Major），並曾赴伊拉克及阿富汗服役，為退伍軍人。此外，他亦擔任亞凱迪亞警察基金會董事，長期支持公共安全與社區發展。

高卿的競選獲得各界人士支持，包括前核桃市長林恩成（Joaquin Lim），亞凱迪亞市長鄭博仁（Paul Cheng）等。

高卿競選連任亞凱迪亞市議員。（高卿提供）
高卿競選連任亞凱迪亞市議員。（高卿提供）

宣布競選連任的亞凱迪亞市議員高卿與家人。（高卿提供）
宣布競選連任的亞凱迪亞市議員高卿與家人。（高卿提供）

精華 FAQ

  • 高卿已完成2026年亞凱迪亞市議員選舉參選登記，正式宣布競選連任第五選區市議員，並同步展開競選活動，爭取選民支持。

  • 他以「Michael Gets It Done」為競選主軸，主張持續推動公共安全、健全財政、經濟發展與提升市民生活品質，強調務實、透明、負責任的施政理念。

  • 高卿現任USC Arcadia Hospital心臟科主治醫師與USC Keck School of Medicine助理教授，曾任美國空軍少校並赴伊拉克、阿富汗服役；其競選也獲林恩成與鄭博仁等人支持。

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